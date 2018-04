Arroyo: "un señor que sigue limitándose a hablar de la mujer por su aspecto físico no debería estar en política"

Publicado 18/04/2018 13:08:43 CET

La portavoz del Gobierno regional y futura candidata del PP a la Alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, ha considerado que "un señor que en pleno siglo XXI sigue limitándose a hablar de la mujer por su aspecto físico no debería estar en política".

Arroyo ha contestado de esta forma en rueda de prensa y al ser preguntada por las polémicas declaraciones del ex alcalde de Cartagena y actual concejal por el partido Movimiento Ciudadano, José López, quien la definió como una "peluca rubia" y unos "labios bien pintados".

En este sentido, Arroyo ha considerado que se trata de un tema del que "ya se ha hablado mucho", y que ha calificado de "desagradable" e "inadmisible". No obstante, cree que, pasadas algunas horas, "hemos aprendido dos lecciones". La primera de estas lecciones es que "la sociedad no admite machismo", y la segunda es que "López no ha entendido nada".

"Yo creo que un señor que en pleno siglo XXI sigue limitándose a hablar de la mujer por su aspecto físico no debería estar en política", ha concluido.