El Ayuntamiento de Lorca pide a Fomento que haga las 432 casas "que anunció en 2009 y todavía no ha iniciado"

Actualizado 22/08/2011 19:16:36 CET

Critica que el Gobierno Central pretende reducir a una tercera parte el número de casas que había anunciado en 2009

LORCA (MURCIA), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lorca ha pedido al Ministerio de Fomento "que haga las 432 casas que anunció en 2009 y todavía no ha iniciado", y denuncia que el Gobierno central "dice ahora que sólo pagará la construcción de 150 viviendas si desde las arcas municipales, que se nutren de los impuestos que pagan los afectados, se pone el suelo urbanizado y se paga la edificación otras 150".

No obstante, el Consistorio ha anunciado que está dispuesto a poner los terrenos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

De todas formas el Ayuntamiento de Lorca dice no dar crédito a la posición del Ministerio de Fomento ya que, según el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, "ahora que los lorquinos necesitan más que nunca una vivienda, el Gobierno Central pretende reducir a una tercera parte el número de casas que en 2009 había anunciado que construiría en nuestra ciudad".

Además, Jódar critica que el Gobierno "le pone condiciones inasumibles, como que sean los propios afectados los que paguen más del 50 por ciento de su construcción".

Jódar recuerda que hace dos años, la Sociedad Estatal de Suelo, SEPES, que ahora preside el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura, y depende del Ministerio de Fomento anunció "que había seleccionado unos terrenos del Barrio de San Cristóbal para construir 432 viviendas de protección oficial".

Sin embargo, añade que "han pasado dos años y no sólo no se ha movido un ladrillo en los citados terrenos, sino que la entidad pública ni siquiera formalizó la compra del suelo, algo que lógicamente no dijeron a la opinión pública", recalcó el primer edil.

El Ayuntamiento recuerda que "hace más de cien días dos terremotos dejaron sin vivienda a miles de familias y en el mes de julio el alcalde, Francisco Jódar, y la Comunidad Autónoma diseñaron un 'plan de vivienda Express' para realojar en menos de seis meses con edificios modulares a quienes no tienen donde vivir mientras que se reconstruyen sus casas".

Este plan incluía la construcción de un número de viviendas similar al anunciado en su día por SEPES, de tal forma que "su coste fuera asumido por el Gobierno central simplemente con el cumplimiento de los compromisos adquiridos y no suponga más coste del anunciado en su día por el Ministerio".

Sin embargo, Jódar añade que "la sorpresa es que ahora que los lorquinos necesitan más que nunca la construcción de viviendas públicas y el respaldo de la administración central, que maneja un presupuesto muy superior al del Ayuntamiento y al del Gobierno regional; el Ministerio dice que sólo está dispuesto a hacer 150 viviendas, es decir, un tercio de lo que anunció en 2009".

"Pero además ponen dos condiciones: una es que sea en terrenos municipales acondicionados, con lo que se ahorrarían el coste del suelo y su urbanización que según habían anunciado en 2009 iban a asumir ellos también", añade el Ayuntamiento.

La otra razón es que, "con el fin de intentar hacer inviable el proyecto y poner entre las cuerdas al Ayuntamiento, que primero tiene que salir de las arcas municipales, que se nutren básicamente de los impuestos que pagan los afectados por los terremotos, el dinero para hacer otras 150 casas, y si no ellos no hacen nada".

"En definitiva los damnificados por los seísmos tendrían que pagar vía impuestos casi el 90 por ciento del coste de este plan de vivienda, entre el coste del suelo y el de construcción; algo que es una tremenda locura", considera el alcalde.

Francisco Jódar asevera que "no sabemos cómo pueden tener el valor de salir vendiendo que están dispuestos a apoyar económicamente el plan de vivienda que le presentamos, cuando la realidad es que, en el mejor de los casos, harían muchas menos casas de las prometidas en un momento en el que en Lorca sobraban viviendas".