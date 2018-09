El Ayuntamiento muestra su malestar por los errores cometidos en libros de texto de Primaria en los que obvia a Cartagen

Publicado 04/09/2018 16:21:54 CET

CARTAGENA (MURCIA), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez Noguera, ha expresado este martes su malestar por los "errores cometidos por una editorial de libros de texto de Primaria en la que se confunde Cartagena con Murcia", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

"En los años que he estado de maestro nunca me he encontrado situaciones como ésta, pero está claro que la Consejería debería haber revisado el contenido de estos libros de texto antes de que llegaran a los centros y a los propios escolares. Deben mandar de inmediato un escrito a las editoriales para que subsanen estos errores y velar, como es su responsabilidad, para que los niños aprendan la historia tal y como fue", ha indicado el edil.

Martínez Noguera ha recordado que tanto desde la Concejalía de Educación como desde Puerto de Culturas se han puesto en marcha varios programas educativos para ayudar a los menores a conocer nuestra historia en profundidad.