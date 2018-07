La Biblioteca Regional de Murcia incorpora cómics norteamericanos en versión original

Actualizado 22/09/2012 15:00:42 CET

La Biblioteca Regional de Murcia, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo, incorpora a su comicteca una nueva sección que lleva por titulo 'Yes, we can (Learn English at Regional Library)', según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Así, bajo las siglas YWC, se ofrecen cerca de 200 cómics norteamericanos de superhéroes en sus ediciones originales para su préstamo a domicilio, a través de los cuales los lectores podrán perfeccionar y aprender el inglés más actual.

Esta colección ha sido posible gracias a la donación del artista Fernando Dagnino, que trabaja para la mítica editorial DC Cómics (la editorial de Batman o Superman). Con ello se completa, mediante un género tan querido por jóvenes y no tan jóvenes, la colección de novelas gráficas en otros idiomas con que ya contaba la comicteca.

Se trata de un servicio más que enriquece la oferta de la sección de cómics de la Biblioteca Regional compuesta por más de 19.000 volúmenes, referente nacional e internacional para la organización y dinamización de este tipo de servicios tan de moda en la actualidad, gracias al impulso la novela gráfica.