Cano (PP): "El triple trasvase cumple la ley ycuando se llegue a nivel 2, exigiremos que también se cumpla"

Publicado 19/04/2018 16:00:05 CET

MURCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de Agua del PPRM, Jesús Cano, ha mostrado este jueves la postura "inamovible" del PP en materia del trasvase Tajo-Segura, por lo que ha afirmado que "el triple trasvase cumple la ley y es más, cuando la cabecera del Tajo llegue a nivel 2, pediremos los 18 hm3 adicionales al mes que nos corresponde", por lo que ha replicado al PSOE de Castilla la Mancha que "nunca renunciaremos al trasvase porque la desalación no es la solución".

El responsable 'popular' en materia hídrica en la Región ha recordado al presidente socialista de Castilla-La Mancha, García Page, que "el Levante lo está pasando muy mal y ha agotado todas sus reservas por el cierre del trasvase durante 11 meses".

Así, ha insistido que "la desalación no es la solución". Esta afirmación viene avalada en palabras de Cano porque "el agua desalada no llega a todas las zonas, es muy cara y no es apta para el riego de algunos frutales ni para el arbolado por su alto contenido en boro".

Cano asegura, "y así lo ha reconocido García Page que, el Levante, la España seca, necesita agua" pero ha matizado que, "aunque todo el país ha sufrido esta sequía, todas las cuencas se han recuperado y han visto como sus pantanos han vuelto a llenarse creciendo sus recursos hídricos, pero en la cuenca del Segura no ha sido así".

"La cabecera del Tajo ha pasado de estar en situación de emergencia, a llegar a alcanzar casi el nivel 2, o lo que es lo mismo 645hm3, estado que permite trasvasar 38hm3 al mes para abastecimiento y regadío desde el Tajo a la cuenca del Segura", ha explicado Jesús Cano.

El dirigente 'popular' se ha referido también al desarrollo y construcción de infraestructuras hídricas, por lo que ha puesto el acento en que "el dinero que los regantes pagan por el agua que reciben debería destinarse a la construcción de estas en los municipios ribereños del Tajo, y otra cosa es en lo que lo emplee el gobierno socialista de Castilla La Mancha lo gaste en esto".

Así, Jesús Cano ha vuelto a reclamar un Pacto Nacional del Agua que termine de una vez por todas con "estas polémicas guerras, desafortunadas y que carecen de todo sentido", porque, ha insistido "en España hay agua suficiente".

A su juicio, este acuerdo nacional debe apostar por la interconexión y las cesiones de derechos entre cuencas. Igualmente debe incluir acuerdos que terminen con el déficit de infraestructuras hídricas y la construcción de todas aquellas necesarias para evitar, también, en la medida de lo posible, que "vuelva a suceder lo ocurrido en la cuenca del Ebro estos días".

"No pedimos quedarnos con nada de nadie", ha aseverado Jesús Cano, quien ha pedido "solidaridad hídrica , infraestructuras e interconexión de cuencas, priorizando la cuenca cedente, respeto máximo al Medio Ambiente y agua para siempre", ha zanjado.