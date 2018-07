El cantante Jay Jay Johanson presenta hoy su nuevo trabajo en el auditorio regional dentro de ciclo 'Audio New Sound'

Actualizado 25/11/2007 6:41:32 CET

El cantante sueco Jay Jay Johanson presentará hoy a las 21.30 horas su nuevo trabajo titulado 'The long term physical effects are not yet known' en la sala Audio del Auditorio Regional Víctor Villegas de Murcia, dentro del ciclo 'Audio New Sound', según informaron fuentes del certamen 'La Mar de Músicas' en un comunicado.

Este concierto se enmarcará en la gira que Johanson completará por cuatro ciudades españolas, junto a Madrid, Lérida y Barcelona, y en la que interpretó sus nuevos temas, incluidos en un álbum que "se aleja de la electrónica ochentera de sus anteriores trabajos 'Antenna' y 'Rush', para reencontrarse con el trip hop melancólico de sus primeros discos", aseguró la organización.

A propósito de su nuevo trabajo, Johanson declaró que "'Antenna' era un álbum de mi proyecto electrónico y 'Rush' estaba más orientado al baile", y precisó que "con 'The Long Term...' he vuelto a hacer la música que me gusta hacer, esa que se adapta mejor a mi estilo de composición y a mi voz".

Según la organización, Johanson "es considerado un 'crooner' por muchos, aunque Johanson dice sentirse más a gusto con las etiquetas de compositor, arreglista y productor", un aspecto sobre el que el propio artista afirmó que "los 'crooners' eran simplemente intérpretes, y a mí ni siquiera me entusiasma la interpretación, al menos en comparación con la composición y el trabajo creativo de estudio".

Entre concierto y concierto, Jay Jay Johanson "encuentra tiempo para grabar su próximo disco", apuntó el comunicado, y así completar un álbum que estará terminado "dentro de poco", aunque no es su único proyecto, ya que editará "una banda sonora la próxima primavera y un libro muy pronto", añadió.

Al respecto, el festival calificó su voz como "sugestiva", y alabó su forma de interpretar sus piezas "como uno de esos antiguos cantantes románticos", aunque ahora lo hace "con la sensibilidad contemporánea, sobre un cultivado formato musical digital y sobre la sensual textura del trip-hop que el, además, lleva a otros territorios", apostilló.

Se trata de un artista que "no se considera estrictamente un cantante, ya que cuenta historias emocionales, plasma la melancolía con una sensibilidad nueva", al tiempo que "rompe la imagen que él mismo ha creado para dar rienda suelta a una pasión especial, la de creer que la música es el mejor vehículo para contar estados de ánimos", concluyó.