El Cendeac inicia este lunes la nueva temporada de 'Miradas Cercanas' con Gloria Lapeña

Publicado 28/01/2018 13:59:43 CET

MURCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, espacio dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, inicia el próximo lunes, 29 de enero (a las 19.30 horas), con la artista Gloria Lapeña, la nueva temporada del ciclo 'Miradas Cercanas', que se desarrolla por tercer año consecutivo.

'Caminar la Historia. Reescribir la ciudad' es el título de la conferencia con la que la artista plantea una reflexión, desde el ámbito de las Bellas Artes, en torno al concepto de ocultación en una doble vertiente: la historiográfica y la arqueológica.

Su trabajo se concreta en la ciudad de Murcia, y aborda la definición de un nuevo formato artístico, el álbum caminado, y su materialización en la obra 'Tahta al-zará. Un sueño bajo la tierra', que narra el exilio de una niña en compañía de su abuelo hacia el Reino nazarí de Granada tras la rebelión y posterior derrota de los mudéjares entre 1264 y 1266.

El libro funciona como una invitación al lector a seguir los pasos de los protagonistas por Madinat Mursiya trasladados al casco antiguo de la actual ciudad de Murcia.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Marta López-Briones, afirmó que "la filosofía de este ciclo es dar visibilidad a los creadores emergentes y dibujar una cartografía de lo que se está haciendo en la Región".

De este modo, indicó que "en este primer encuentro se abordará el trabajo de Gloria Lapeña, artista murciana cuyos proyectos han formado parte de la primera edición del Plan de Espacios Expositivos".

TRAYECTORIA

Gloria Lapeña (Murcia, 1989) es doctora por la Universidad de Murcia y miembro del grupo Arte y Políticas de Identidad. Desarrolla su investigación sobre las políticas de exclusión como reflejo del tejido vivo que moviliza la vida cotidiana en base a un pasado histórico más o menos reciente, y que aún persiste en la configuración de la ciudad, sus calles y sus arquitecturas.

En torno a ese espacio urbano, muestra historias paralelas a los grandes acontecimientos que ponen de manifiesto múltiples identidades obviadas por la historiografía oficial.

Actualmente participa como investigadora y artista en los proyectos 'Genealogy of ideas Genius loci and accumulation of collective memories in Europe. A Socio-religious history' (Tokyo University of Foreign Studies) y 'Reset: Mar Menor-Laboratorio de imaginarios para un paisaje en crisis' (Universidad de Murcia), financiados por la Japan Society for the Promotion of Science y la Fundación Daniel y Nina Carasso, y dirigidos por Hirotaka Tateishi y Clara Boj, respectivamente.