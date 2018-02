Cerca de 2.000 personas se manifiestan frente a la Delegación del Gobierno en favor del soterramiento

Actualizado 03/02/2018 20:22:31 CET

Cerca de 2.000 personas se han manifestado frente a la Delegación del Gobierno en Murcia para protestar por la "falta de información y transparencia" por parte del Ministerio de Fomento, que estaría "incumpliendo los plazos" de las obras, "ejecutando sólo la construcción del AVE en superficie" y no el soterramiento.

Durante el acto, en el que el portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras, ha hecho un llamamiento para que la protestas continúe siendo "pacífica", también se han manifestado contra el intento de las administraciones de "criminalizar" al movimiento vecinal y contra la intención de las autoridades de "politizar" el proyecto para "colgarse la medalla de la inauguración de cara a las elecciones".

"Nos encontramos de nuevo la incredulidad de la gente hacia sus gobernantes", según Contreras, quien lamenta que se están "incumpliendo de nuevo plazos de información que había prometidas" y la reunión de la comisión de seguimiento de las obras del AVE que se realizaba con una promesa de una periodicidad mensual "se ha cortado".

La última reunión fue el 16 de noviembre "y no sabemos cuándo se nos va a volver a convocar", según Contreras, quien ha criticado que a la Plataforma no se le ha comunicado "nada" y no están de acuerdo con esa "ruptura de la cadena de la información, sobre todo cuando estamos en la época de la transparencia".

De la misma forma, Contreras ha reprochado que las obras de llegada del AVE en superficie "son las únicas que se están haciendo" en este momento, ya que "no se está ejecutando el soterramiento". Las administraciones achacan este "incumplimiento en los plazos" a las "movilizaciones" de los vecinos, algo que Contreras ha tachado de "absolutamente falso".

Contreras también ha denunciado públicamente la política de "demonización y de desprestigio" que se está llevando a cabo contra la Plataforma Pro-Soterramiento, con un "mecanismo de criminalización" de las movilizaciones ciudadanas, que son "pacíficas y no violentas".

A este respecto, ha recordado que la Plataforma cuenta con 30 años de historia, siempre con la "defensa no violenta y pacífica de nuestras reivindicaciones, que viene apoyada por el derecho que la Constitución consagra". Así, destaca que la Plataforma ha condenado siempre "los hechos "puntuales" de violencia "en el mismo día en el que se han producido".

Por otro lado, ha criticado que a Murcia va a llegar una vía de "segundo orden", y ha manifestado que la llegada del AVE es "falsa" ya que se está construyendo una vía de "muy segundo rango que no se parece en nada al resto de las vías de Alta Velocidad".

"Que corten la cinta en Beniel, que corten la cinta en Orihuela o en una parada provisional donde quieran, pero a la estación del Carmen no puede llegar en superficie porque quedará aparcado 'sine die' el soterramiento", según el portavoz de la Plataforma, quien ha reivindicado que la variante de Camarillas no sirva solo par dar salida a las mercancías sino que sea la "línea histórica a recuperar, con una línea electrificada y trenes modernos".