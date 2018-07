CES constata un crecimiento firme pero pide solucionar la brecha salarial, la temporalidad y agilizar infraestructuras

Publicado 29/06/2018 14:52:25 CET

Pide actualizar la financiación por habitante y terminar "todas las obras" del AVE "con celeridad"

MURCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia ha aprobado este viernes su Memoria del año 2017, que constata un crecimiento económico "firme" en la Comunidad pero con diversos problemas como el déficit de financiación por habitante que exige una "revisión" del sistema, una brecha salarial que se eleva al 24,7 por ciento y una contratación temporal que duplica a la indefinida.

Así lo ha hecho saber en rueda de prensa el presidente del CES, José Cobacho, quien ha presentado esta Memoria en rueda de prensa tras la aprobación del documento, en un acto que ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

Cobacho ha estado acompañado por los también miembros del Consejo José Rosique, que es el secretario general de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM); el secretario general de UGT de la Región, Antonio Jiménez; y la representante de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Región, Juana Pérez.

Rosique ha sido el encargado de desglosar los aspectos económicos de la Memoria, y ha destacado que la economía regional atraviesa una etapa de "fortalecimiento", favorecida por un entorno económico "propicio", y destaca la "robustez y duración" del crecimiento cuatro años consecutivos, los 3 últimos con crecimientos del PIB superiores al 3%.

Ha señalado que la estructura es "más equilibrada" que en la anterior etapa expansiva, cuando la construcción tuvo un protagonismo "desmesurado". Ahora, "casi todas las ramas" contribuyen "con relevancia" exceptuando la actividad financiera y los seguros.

Entre los principales problemas de la economía regional, Rosique ha lamentado que representa el 82,3% del desarrollo medio de España, lo que el CES achaca a la "reducida productividad". Asimismo, el CES refleja la "difícil" situación de la Hacienda regional, ya que el incremento del 7,3% de los ingresos no financieros se acompaña de un aumento de los gastos de esa misma naturaleza de un 4,5% y se ralentiza la disminución del déficit, aumentando la deuda (8.800 millones en diciembre).

Para Rosique, esto obedece al "déficit de financiación por habitante que tiene la Región", y el CES ha vuelto a requerir su "urgente actualización".

PERSISTE LA TEMPORALIDAD

En cuanto al mercado de trabajo, el CES ha remarcado entre los aspectos positivos el crecimiento del 3,4% en la creación de empleo en 2017; así como un descenso del desempleo del 7,7% lo que sitúa la tasa en el 18%; retroceden un 20% los parados de larga duración aunque siguen siendo 61.000 afectados, el 48% del total de desempleados; y la tasa de desempleo juvenil desciende hasta el 40%.

Entre las cuestiones no satisfactorias, Jiménez ha remarcado que la economía "crece" pero no repercute en los trabajadores y el coste salarial mensual ha bajado un 2,1%. También ha lamentado que los asalariados temporales aumentan un 7,1% en 2017, más del doble que los asalariados fijos (3,2%). Así, en 2017 se formalizaron 68.000 contratos fijos y 966.000 temporales, la mitad de ellos realizados por ETT.

Asimismo, ha lamentado que han crecido un 8,7% los accidentes con baja en jornada laboral, lo que supone un crecimiento de 3 puntos, lo que "no solo se atribuye al crecimiento del empleo" porque también aumentan los accidentes por cada 100.000 trabajadores.

DESIGUALDAD DE LA MUJER Y BRECHA SALARIAL

Por su parte, Pérez ha desgranado los detalles del análisis de la situación sociolaboral de la mujer, en la que se aprecian "notables desigualdades" en diferentes ámbitos como el de la ocupación, con una tasa de empleo 15 puntos porcentuales inferior a la masculina, desempeñando actividades mayoritariamente "de escasa calidad", con un 56% de baja o nula cualificación.

Además, destaca que las mujeres están muy concentradas en papeles asociados a su género. La tasa de paro, por su parte, es sensiblemente superior y las condiciones laborales de la mujer son "más adversas", con mayores tasas en trabajo a tiempo parcial y temporal. Además, pone de manifiesto que la mujer participa más en mercados de trabajo secundarios, lo que se refleja en un nivel salarial "mucho más bajo".

De hecho, ha señalado que la brecha salarial "casi no ha dejado de crecer desde 2008" y asciende al 24,7% en 2016, adelantando por 2,4 puntos porcentuales a la española. Por su parte, la negociación colectiva "avanza con lentitud en la implementación de planes de igualdad en las empresas".

En cuanto a la incidencia del sistema de autonomía personal y de atención a la dependencia, propone vigilar las "mayores exigencias en términos de participación de los beneficiarios en el denominado copago".

OBRAS DEL AVE "CON CELERIDAD"

En materia de infraestructuras, el CES reconoce la "gran mejora" en la red viaria, aunque insta a completar la circunvalación de la ciudad de Murcia; mejorar la conectividad exterior de las comarcas periféricas; y potenciar el tercer carril de la A-7. En cuanto a la infraestructura portuaria, cree que sería "muy adecuado" acometer el proyecto de El Gorguel una vez resueltos los problemas ambientales.

En el ámbito ferroviario, Jiménez ha lamentado que la dotación de la Región relativizada por superficie y población representa el 65% de la media española, el valor "más bajo" de toda la península. Por ejemplo, ha señalado que la red sigue sin tener ningún kilómetro de vía electrificada cuando supone el 63,7% en España; no dispone de ancho de vía internacional (16% en España) y solo cuenta con 16 km de doble vía.

En lo que respecta a la llegada del AVE a Murcia, los miembros del CES han alanzado un zona de "confluencia" en el que piden que se completen "todas las obras con celeridad" y todos los proyectos que están vinculados al convenio de 2006, según Jiménez.

El secretario general de UGT regional ha reconocido que cada uno de los miembros del Consejo "puede ser partidario de una política u otra", pero la Memoria del CES "quizá no sea el entorno adecuado para decantarse por un indicador", sobre todo cuando hay un cambio de Gobierno en España.

Rosique, como representante de la patronal, no ha ocultado que tiene su posición al respecto, aunque ha advertido que solo la expresaría a nivel particular. No obstante, ha recordado que el CES "ha apostado siempre por las obras de las infraestructuras necesarias, no solo para la llegada del AVE, sino para el soterramiento y la mejora del servicio de cercanías", tal y como reflejan las memorias de años anteriores.

Cobacho ha señalado que la Memoria del CES "analiza las razones del extraordinario retraso" que acumula esta infraestructura y recoge la alternativa aprobada en octubre de 2017, que trata de "hacer compatible el soterramiento y que su llegada sea cuanto antes". No obstante, Jiménez ha señalado que no se trata de una "alternativa del CES", ya que "no se aprobó así" y no quiere decir que el Consejo apueste por ella.

Finalmente, el CES hace una valoración económica de lo que está sucediendo con el Mar Menor a nivel turístico, aunque admite que este tema requiere una profundidad que la Memoria no proporciona. Así, el Consejo se ha mostrado "abierto" a analizar la futura Ley del Mar Menor.

EL GOBIERNO REGIONAL SE COMPROMETE A ESTUDIAR EL TEXTO

López Miras ha trasladado al CES su compromiso de que "cada órgano de la Administración regional va a estudiar y analizar las recomendaciones realizadas por este organismo", y todo ello con el objetivo de "tenerlas en cuenta en las decisiones que tomemos desde el Gobierno regional".

Ha señalado que coincide "con muchas" de estas propuestas, y se ha referido a la necesidad de cambiar el modelo de financiación autonómica, alcanzar una solución definitiva al problema del agua y "no frenar el avance que se ha producido en infraestructuras", entre otras.