Ceutí lidera un proyecto europeo de mejora de la imagen turística que arranca este lunes

Publicado 26/01/2015 5:39:44 CET

También participan otros municipios de Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Croacia, Rumania y Bélgica

MURCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes arranca en Ceutí el proyecto europeo 'Ibrave' (Improvement of Branding for Rural Areas through Vocational Education -Mejora de la Imagen de Marca para las Zonas Rurales a través de la Formación Profesional), que lidera el Consistorio ceutiense.

La iniciativa, financiada por el programa europeo 'Erasmus+', tiene el objetivo primordial de trabajar conjuntamente con socios de Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Croacia, Rumania y Bélgica para mejorar la imagen de los territorios de cara incrementar su capacidad de atracción turística.

En este proyecto se trabajará en dos planos, a nivel internacional con los otros socios, y a nivel local con los alumnos de ciclos formativos del IES Felipe de Borbón del municipio y con las empresas de la zona, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

Así, este lunes arranca el primer encuentro transnacional del proyecto, donde se abordarán temas como las buenas prácticas de políticas de marketing, estar al día con las últimas tendencias y los servicios que ofrecen las aplicaciones para móviles en la promoción del turismo y de las PYMES.

A las 9.00 horas se celebrará la recepción de participantes en el Centro Cultural del municipio, donde se procederá a la presentación de los mismos (9.30 horas). Tras el almuerzo (11.00 horas), se procederá a una exposición de casos prácticos del proyecto, evaluación, elección de logo, plan de comunicación y seguimiento.

La comida tendrá lugar en el restaurante La Ceña (13.00 horas), para continuar la jornada con un apartado para el análisis mundial, europeo, nacional y local presentado por cada participante (14.30 horas).

Ya por la tarde se visitará La Conservera (16.00 horas), tras lo que se pondrá rumbo a la ciudad de Murcia donde se realizará una visita guiada que acabará con cena en un conocido establecimiento de la ciudad.

SEGUNDA JORNADA

El martes 27 de enero las presentaciones tendrán lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ceutí y serán en inglés. A las 9.00 horas la empresa británica Exesios, especializada en diseño y marketing, presentará la ponencia 'International Place Branding/real world examples'.

A las 9.45 horas, le tocará el turno a la aplicación tecnológica (APP) Zankiu, que sirve de promoción al pequeño comercio y está experimentando un crecimiento espectacular en los últimos meses.

Más tarde, a las 10.30 horas, será el momento del almuerzo, para a las 11.00 horas dejar paso a la presentación de la APP RuMapps, aplicación desarrollada con fondos Leader y que proporciona información turística en castellano e inglés sobre los municipios en zona Leader.

A las 11.30 horas, Exesios presentará la charla 'Local, Global and being Social* tools to help the world connect' y a las 12.00 horas se procederá a una sesión de trabajo en grupos.

Por la tarde se visitará una zona de huerta de Ceutí y se establecerán grupos de trabajo sobre la promoción de los recursos naturales locales (16.00 horas). Más tarde los participantes rendirán visitá a los museos Antonio Campillo y 7 Chimeneas (18.00 horas), para acabar la jornada con una cena en el restaurante La Casa Pintada (20.30 horas).

Y es que, no es la primera vez que el Ayuntamiento de Ceutí participa en un proyecto europeo, pero sí en la que será vez líder de uno de estos tipos de iniciativa, por lo que deberá coordinar todo el trabajo durante los dos años de duración del mismo.

"Estamos muy contentos porque hay mucha competencia entre los distintos países europeos y es un gran logro que nos hayan concedido un proyecto de este tipo, el cual hay que recalcar que tuvo una valoración muy alta", explica la concejal ceutiense de Turismo, Adoración Ayala.

Así, "este programa se dirige a identificar los recursos turísticos de los territorios y a mejorar las capacidades de innovación de los profesionales del sector a través de la formación", finaliza la edil.