Ciudadanos da la "bienvenida" al PSOE a la opción de Camarillas y critica el "enésimo" retraso de las obras

Ciudadanos ha dado una irónica "bienvenida" al PSOE a la opción de Camarillas para la llegada del AVE a la Región, ya que, a su juicio, "es curioso que la opción que siempre hemos defendido desde Ciudadanos, la opción más lógica y de sentido común, acabe emergiendo".

"Lo triste es que sea tratada como una alternativa y no como la principal opción, una losa que deben compartir los socialistas con un PP que lleva desde 2001 estafando a los murcianos", ha señalado el portavoz regional, Miguel Sánchez, quien ha lamentado "el enésimo retraso en la obra por culpa tanto del PSOE como del PP".

Y es que, dice, "estamos en un nuevo escenario de improvisación, cambios sin suficiente justificación y una clamorosa ausencia de garantías de opciones alternativas".

A su juicio, lo que ahora hace el PSOE "es cambiar la llegada segura en superficie este año por una posible llegada en 2020, en 2021, o quién sabe cuándo. Nos tememos que las inversiones previstas no lleguen a ejecutarse o se trasladen a otra región con la coartada de tener una solución alternativa".

Ciudadanos ha tachado esta decisión del PSOE como "supuesta solución", ya que "no da una fecha de llegada, ni define con claridad por dónde será la alternativa. No nos parece serio, pero es que es la tónica general en este asunto, tanto por parte del PSOE como del PP en su momento. De nuevo nos encontramos con que que no tenemos garantías de nada, solo palabras", ha destacado Miguel Sánchez.

Sánchez ha criticado por igual tanto a un PSOE "que pone parches de emergencia y quiere la foto coincidiendo con su campaña electoral" como a un PP "que habla ahora de 'robo a los murcianos' cuando su gestión sobre el AVE desde 2001 ha sido lo más cercano a una estafa retransmitida en directo minuto a minuto".

Asimismo, considera "injusto" que Camarillas y la opción central que siempre ha defendido "sea considerada ahora como una alternativa al desastre de gestión que acumulan tanto PSOE como PP". "Es curioso como al final los murcianos, con los datos de inversión, accesibilidad, vertebración y tiempo de viaje, se estén dando cuenta de que Camarillas era lo lógico, y no el tren turístico que Valcárcel se tragó ante Camps, Gallardón y Bono, un verdadero despropósito que hace turismo por Cuenca y Alicante, que pierde su carácter de Alta Velocidad para quedarse en una eufemística 'Velocidad Alta' y que acaba dividiendo una o más ciudades sin solucionar de forma completa el problema de una estación en plena malla urbana", ha destacado Sánchez.

"El PSOE pone parches ante un PP que enarbola la pancarta ahora del 'AVE para todos' y que hasta hace poco menos de dos meses se conformaba con que la foto de un AVE en superficie sine die la protagonizaran sus cargos. Es la vieja política tratando de hacer una componenda que choca con los datos y con el sentido común, el que hemos defendido desde siempre en Ciudadanos con este tema", ha afirmado el portavoz naranja, quien considera que "lo que ya pedimos y seguiremos pidiendo es que se defiendan los intereses generales de los ciudadanos de toda la Región y no se comprometan ni el desarrollo económico ni el turístico de nuestra tierra".

El diputado nacional naranja Miguel Garaulet ha apuntado que la alternativa de Camarillas "supondrá también un notable beneficio para las poblaciones ubicadas en ese eje, desde Cieza hasta Hellín o Tobarra, lo que permitirá a más de 100.000 personas mejorar su movilidad".