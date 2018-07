COAG denuncia que el 50% de las viviendas del entorno del Mar Menor no están conectadas a la red de alcantarillado

Publicado 31/07/2018 13:24:45 CET

Sostiene que las altas temperaturas y el alto nivel de fósforo podría perjudicar el agua de la laguna otra vez con ese color verdoso

MURCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

COAG denuncia que al menos el 50 por ciento de las viviendas del entorno del Mar Menor no están conectadas a la red de alcantarillado, porque no son viviendas que se ocupen durante todo el año, utilizando todavía las fosas sépticas y vertiendo aguas residuales a la laguna, "lo que perjudica de manera considerable al Mar Menor", una "evidencia" que "se puede contrastar".

El responsable de COAG en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión, ha asegurado así que los niveles de nitrato en la laguna en el Mar Menor están por debajo de lo permitido, "por el contrario, el nivel de fósforo, que no es algo que compete al sector agrario y sí a las plantas depuradoras del entorno, está aumentando".

Según la organización, esto provoca el que, acompañado de temperaturas elevadas, el agua del Mar Menor, "pueda verse perjudicada otra vez con ese color verdoso". Así, han destacado las "deficiencias importantes" del sistema de alcantarillado, "que recoge tanto agua del mar como el mar de la propia red de alcantarillado", además de los vertidos.

Carrión ha lamentado, en este sentido, que se haya "criminalizado" a los agricultores con en este tema. "El sector agrario no es el culpable como se le ha culpabilizado en los últimos dos años", ha enfatizado. Tampoco, ha advertido, con el vertido de antibióticos que se han detectado en el agua del Mar Menor.

Al hilo, el responsable de COAG en Cartagena ha explicado que están al habla con los grupos parlamentarios y la Administración regional en relación con la Ley de Medidas Urgentes para actuar en el Mar Menor, "por su incongruencia" en tres artículos (7, 8 y 14 sobre utilización de estiércoles, de los perímetros de riego, y la utilización de nitratos) que afecta directamente a los agricultores, a fin de modificar la redacción de los mismos para que se les permita "seguir trabajando" y el uso en determinadas ocasiones, por ejemplo, de estiércol en la agricultura ecológica.

"No se trata de cambiar el espíritu de la ley, para nada, solo que nos permitan poder seguir realizando la actividad sin ningún perjuicio hacia el medio ambiente", ha manifestado Carrión.

En cuanto al proyecto presentado por el Gobierno central sobre el Vertido 0, ha adelantado que están trabajando en las alegaciones y estudiando si realizarlas conjuntamente desde todos los sectores. Algo a lo que, ha enfatizado, "estaríamos de acuerdo siempre y cuando se contemple algo fundamental, y es que la desalobración en parcela es imprescindible" e incluso "desnitrificar también ese rechazo de las desaladoras en la propia explotación".

Tras lo que ha indicado que muchas de las medidas planteadas tanto en la Ley como en el proyecto del Ministerio hacen referencia a actuaciones que se practicaban en el sector hace 30 años, "hoy las actuaciones, en cuanto a cumplimiento de normativas y respeto al medio ambiente no tiene nada que ver" por lo que se muestran sorprendidos.

INCERTIDUMBRE, PERO "MÁS TRANQUILOS" QUE EL AÑO PASADO

Por su parte, el presidente de COAG, Miguel Padilla, ha hablado en rueda de prensa de "cierta incertidumbre" en el tema del agua "porque hay declaraciones que no ayudan". A pesar de ello, se ha mostrado seguro de que "no se llegarán finalmente a la práctica", y ha defendido que la desalación "aunque no es una solución definitiva, no podemos demonizarla".

Ha recordado así que el trasvase Tajo-Segura ha estado cerrado nueve meses "y que la producción ha continuado gracias a la desalación" por lo que "no podemos ser regalados, tenemos que aprovechar todos los recursos".

Sobre la reunión del Círculo del Agua, que exigía se envíen 20 hectómetros cúbicos del trasvase para el mes de agosto y otros 20 hm3 para septiembre, ha afirmado estar "tranquilo" porque "simplemente se va a cumplir la ley, cuando no llegaban los niveles, así se hizo no mandando ni una gota de agua; ahora que sí estamos, se mandará lo que corresponde".

Por lo que, en su opinión, "estamos más tranquilos que el año pasado", aunque "siempre vivimos acorde de una región con déficit hídrico".