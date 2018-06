Los colegios comenzarán las clases a partir del 4 de septiembre y los institutos lo harán a mediados del mismo mes

Publicado 25/06/2018 12:59:13 CET

Cehegín será el municipio en el que se estrene el curso escolar 2018/2019. Las clases darán comienzo el 4 de septiembre en Infantil y Primaria y a partir de ese día y hasta el 10 comenzarán en el resto de localidad.

En el caso de los institutos, el inicio de las clases será del 12 al 18 del mismo mes según el calendario escolar que ha dado a conocer este lunes en rueda de prensa la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez Cachá. En el diseño del calendario han participado los 45 consejos escolares municipales, que han establecido el inicio y final del periodo lectivo.

Se trata de una medida establecida en la estrategia '+Calidad Educativa, +Éxito Escolar' para proporcionar mayor autonomía a los centros educativos. Según la consejera, "todos los alumnos de la Región cursarán el mismo número de días lectivos para asegurar la igualdad de oportunidades".

La normativa para la regulación del Calendario Escolar de los centros docentes no universitarios deja la potestad a los consejos escolares municipales, a propuesta de los consejos escolares de los centros educativos del municipio, para proponer el periodo lectivo del curso escolar, respetando el mínimo de días lectivos establecidos: 178 para Primaria, 175 para Secundaria y 167 para Formación Profesional.

La propuesta de cada municipio determina los días no lectivos correspondientes a los días festivos de carácter local y a otros días no lectivos que determina cada localidad. En este sentido, Martínez-Cachá ha explicado que "los propios consejos escolares han establecido el inicio y final del periodo lectivo, así como los días no lectivos".

Las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, y las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño comprenden un mínimo de 165 días lectivos, y su periodo lectivo se iniciará el 17 de septiembre y finalizará el 28 de junio. Las enseñanzas de idiomas comenzarán el 26 de septiembre de 2018 y finalizarán el 31 de mayo de 2019.

La resolución de la Dirección General de Centros Educativos que establece el calendario escolar de todos los municipios y del resto de las enseñanzas de régimen especial ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

El inicio del curso escolar para las etapas de Educación Infantil y Primaria será el 4 de septiembre en Cehegín; el 5 en Albudeite, Alcantarilla y Campos del Río; el 6 en Abarán, Beniel, Blanca, Fortuna, La Unión, Lorquí, Mula, Ojós y San Pedro del Pinatar, el 7 en Abanilla, Águilas, Aledo, Alguazas, Alhama, Archena, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Cieza, Jumilla, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, Librilla, Los Alcázares, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Murcia, Puerto Lumbreras, Ricote, San Javier, Santomera, Torre Pacheco, Totana, Ulea, Villanueva del Rio Segura y Yecla y, por último, el 10 comenzarán Calasparra, Lorca y Pliego.

Para Educación Secundaria y Bachillerato los días de inicio son el 12 de septiembre en Abarán, Alcantarilla, Fortuna, Librilla, Lorquí y Murcia; y el 13 en Alguazas, Alhama, Archena, Blanca, Bullas, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Las Torres de Cotillas, Los Alcázares, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, San Javier, San Pedro del Pinatar y Santomera.

El 14 de septiembre lo harán en Beniel, Calasparra, Cartagena, Cieza, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Lorca, Mula, Pliego, Torre Pacheco y Totana; el 17 en Abanilla, Águilas, Cehegín y Puerto Lumbreras; y el 18 en Yecla.

Las fechas de final de curso están comprendidas entre el 21 y el 28 de junio para Educación Infantil y Primaria y del 18 al 26 de junio en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

En Infantil y Primaria concluirá el curso el 21 de junio en Aledo, Alhama, Calasparra, La Unión, Mula, Puerto Lumbreras y Yecla; y el 24 lo hará en Abanilla, Águilas, Blanca, Bullas, Cartagena, Cehegín, Cieza, Fortuna, Mazarrón, Pliego, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Totana; y el 25 en Abarán, Alcantarilla, Archena, Beniel, Caravaca de la Cruz, Jumilla, Lorca, Los Alcázares, Moratalla, Ojós, Ricote. Ulea y Villanueva del Río Segura.

Finalmente, el 26 de junio terminarán las clases en Albudeite, Alguazas, Campos del Río, Ceutí, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, Librilla, Lorquí, San Javier y Santomera; el 27 en Murcia y el 28 en Molina de Segura.

En Secundaria, las clases concluirán el 18 de junio en Archena; y al día siguiente en Alhama de Murcia y Calasparra. El 20 lo harán en Bullas, Cehegín, Fortuna, Mazarrón y Pliego; el 21 en Abarán, Alcantarilla, Blanca, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, La Unión, Librilla, Lorca, Los Alcázares, Moratalla, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Totana y Yecla; el 24 en Abanilla, Águilas, Alguazas, Ceutí, Jumilla, Las Torres de Cotillas, Lorquí, San Javier y Santomera; el 25 en Beniel y Fuente Álamo; y el 26 en Molina de Segura.