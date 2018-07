Comunidad concede seis premios a los proyectos educativos más innovadores durante este curso

Publicado 12/07/2018 12:01:03 CET

MURCIA, 12 Jul.

La Comunidad ha concedido seis premios a los proyectos de innovación más destacados que se han desarrollado en la Región de Murcia durante el curso escolar 2017-2018.

Los proyectos galardonados destacan por sus apuestas innovadoras por un cambio metodológico en las aulas, el fomento del bilingüismo y por la originalidad con la que abordan temas como la puesta en valor del patrimonio cultural, el desarrollo de la creatividad del alumnado y el uso de aplicaciones tecnológicas punteras.

La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, ha felicitado a los premiados y ha subrayado la importancia de estos galardones. "Desde el Gobierno regional abogamos por un nuevo modelo educativo donde la creatividad sea tan importante como la alfabetización", indica.

A su juicio, "estos premios ponen de manifiesto los magníficos docentes que hay en la Región y que en nuestros centros hay una apuesta decidida por la calidad educativa que repercuta y beneficie siempre al alumnado". "Trabajamos por una educación de valores, inclusiva, por impulsar el uso de las nuevas tecnologías, y favorecemos la aplicación de metodologías que tengan como eje central al alumno", añade.

En Infantil y Primaria ha obtenido el primer premio el proyecto 'Abarán Smart Monuments', coordinado por Jesús Caballero en el CEIP Virgen del Oro de Abarán, que ha destacado por su innovador planteamiento en el estudio del patrimonio cultural y natural de Abarán, a través de la elaboración de recursos didácticos en castellano e inglés que incluyen vistosas guías e itinerarios por la zona empleando recursos tecnológicos novedosos como la realidad aumentada.

El segundo premio en estas etapas educativas se ha concedido al proyecto 'Creatividad e imaginación: nuestra identidad artística y cultural', coordinado por Víctor Lucas Bermúdez en el CEIP Méndez Núñez de Yecla, una propuesta pedagógica que pone en valor el desarrollo de la creatividad de los alumnos y que se ha basado en el estudio de la obra del artista Ángel Haro, que recientemente visitó el centro educativo para celebrar un encuentro con los estudiantes.

Asimismo, se ha concedido una mención de honor al proyecto 'Los guardianes del jardín. Ready to make a difference' coordinado por Lara Soler Fernández en el CEIP Nuestra Señora de Atocha en Murcia.

En Secundaria y Bachillerato se ha concedido el primer premio a la innovación al proyecto 'PACIENHIS: Una historia llena de ciencia', coordinado por Josefa Rubio en el IES Pedro García Aguilera de Moratalla. En esta categoría, el segundo premio ha recaído en el proyecto 'Meteoinfanta. Meteorología en las aulas', del IES Infanta Elena de Jumilla y coordinado por Ginés Pedro Toral.

En este caso, la instalación de una estación meteorológica en el centro, la recogida y el estudio de sus datos y su aprovechamiento didáctico desde diversas áreas ha sido el eje en torno al que se ha construido esta interesante experiencia pedagógica.

Además, han obtenido sendas menciones de honor los proyectos '¿Qué ciudad tenemos? ¿Qué ciudad queremos?' del IES Alcántara de Alcantarilla y 'Estudio y no aprendo, juego y no olvido' del IES Los Molinos de Cartagena, coordinados por Carmen Ruiz Ruiz y María del Carmen Blaya García, respectivamente.

También han sido galardonadas diversas experiencias innovadoras llevadas a cabo por el profesorado y el alumnado de Formación Profesional.

En este caso, se ha valorado especialmente el empleo de recursos digitales en 3D para mejorar los resultados académicos de los estudiantes y su nivel de inglés en el caso del primer premio concedido al proyecto 'Augmented Reality in Anatomophisiology and Pathology for Emergency Medical Technicians' del CIFP de Lorca, coordinado por Carmen María Marín.

Por otra parte, destaca el segundo premio otorgado al proyecto 'En busca de la eficiencia energética: domotización de aulas y su empleo como recurso educativo. Aulas inteligentes', coordinado por José Carmelo Molina en el IES Ingeniero de la Cierva de Murcia por su apuesta innovadora para conseguir una reducción del consumo energético del centro a partir del trabajo realizado por los alumnos.

La convocatoria establece un primer y un segundo premio valorados en 1.000 euros y 500 euros para cada una de las siguientes enseñanzas: Infantil y Primaria; Secundaria y Bachillerato; y Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial, Educación Permanente y Educación a Distancia.