Comunidad y Delegación de Gobierno acuerdan poner en marcha la Comisión Mixta de Seguimiento para el Mar Menor

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el delegado del Gobierno, Diego Conesa, han acordado este lunes la puesta en marcha, en el momento en que se convoque, de la Comisión Mixta de Seguimiento para el Mar Menor.

Así lo han acordado en el primer encuentro institucional que ambos mandatarios han mantenido en la sede del Ejecutivo murciano y que se ha prolongado por espacio de una hora aproximadamente, en el que se ha hecho un repaso de los principales temas que afectan a Murcia.

Un encuentro en el que Conesa le ha brindado la voluntad de trabajo, mientras que desde la Comunidad, la portavoz Noelia Arroyo considera que "no conoce los asuntos estratégicos de Murcia o no sabe defenderlos, ya que la reunión tendría que haberse celebrado antes".

Sobre el Mar Menor, habida cuenta, ha dicho Conesa, "de los problemas y diferencias que ha habido por parte de varios colectivos que se han salido del Comité Científico", considera que en esa Comisión es donde deben implicarse las tres administraciones y ver las obligaciones de cada una, porque "no hay que buscar reproches", sino solucionar este tema.

Otro de los temas ha sido el AVE. Sobre esta cuestión, Conesa ha advertido que "el tema de cómo llegará a la Región es un asunto cerrado" y ahora hay que buscar "que se aceleren los pasos", teniendo en cuenta el cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor durante unos meses. Según Conesa, el coste social "es inferior a los beneficios económicos".

Sin embargo, Arroyo ha criticado que haya "torpedeado" proyectos estratégicos y ha emplazado al delegado del Gobierno a que sea "leal" a los murcianos y no a los intereses de su partido. Ha recordado que fue el gobierno del PP es que "ha realizado las obras de soterramiento, y el secuestro del AVE no agiliza nada estas obras, no gana nadie".

Según Arroyo, "es una decisión política y un tema que ha dicho que está cerrado, cuando ni siquiera está resuelto", ha criticado, para después preguntar por qué no puede circular el AVE por la misma línea en lo que lo harán del orden de 80 ó 90 trenes diarios.

Desde la Comunidad, el presidente ha pedido que el delegado "estudie y se ponga al día" en los distintos informes que tiene la Comunidad, a los que ha pedido copia, como el de la reforma del sistema de financiación autonómica, en el que López Miras le ha recordado la resolución de la Asamblea Regional "donde todos los partidos exigían la reforma de dicho sistema de manera urgente, pero con el Gobierno de Pedro Sánchez ya no es una reforma ni necesaria ni urgente, cuando somos la región más infrafinanciada".

En este punto, López Miras ha advertido a Conesa que "no tolerará ninguna subida de impuestos a los murcianos, que se imponga un impuesto eliminado por la Comunidad, como el de sucesiones y donaciones".

Por su parte, Conesa ha emplazado a López Miras a que "valore positivamente y no rechazo frontal el ofrecimiento que se hizo en el CPFF y propuesta del Estado de aplazar o aumentar en dos décimas la posibilidad de déficit para 2019, valorado en 60 millones, un dinero que se puede destinar a mantener y mejorar el Estado del Bienestar".

Algo, ha asegurado, "perfectamente compatible con plantear una mejora en el modelo de financiación de Murcia". El objetivo es trabajar en la misma línea, como Valencia, "desde la colaboración y lealtad institucional, porque al final los intereses son comunes".

En materia de agua, le ha trasladado la posición clara del PSOE murciano y del Estado de "dar soluciones a los problemas que hemos tenido en Murcia, hemos estado 11 meses sin trasvases y puede ocurrir si bajan los niveles, por lo que hay que ver propuestas a corto-medio plazo y a largo plazo plantear el PNH".

En este sentido, ha invitado a López Miras a que trabaje con su partido y se lo traslada al nuevo presidente a nivel nacional, Pablo Casado, porque "es momento que la nueva dirección del PP trabaje a nivel nacional, como lo hizo el PSOE en su momento".

Sobre ello, Noelia Arroyo ha trasladado el malestar del Gobierno regional por la "total ausencia de rigor al cuestionar el Estado el déficit hídrico estructural que padece la cuenca del Segura y que los trasvases pueden ser una solución puntual y extraordinaria".

Y es que, ha destacado, el trasvase "es intocable y estratégico para el sureste español", y le ha invitado a que "trabaje más con el PSOE, porque el problema no está en nuestro documento, sino que el documento nacional del PSOE plantea la autosuficiencia".

Para concluir, Conesa ha analizado con López Miras, en materia de infraestructuras, el plan de los arcos, la necesidad de presupuestar la autovía del Norte y culminar la conexión desde Yecla hacia Fuente La Higuera.

Por último, le ha pedido al presidente murciano que se convoque una nueva reunión de la Comisión Mixta sobre el terremoto de Lorca para plantear la situación de todos los expedientes hasta la fecha.