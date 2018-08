Conesa celebra que Casado venga a bañarse al Mar Menor pero sostiene que la situación de la laguna "sigue siendo grave"

Publicado 13/08/2018 14:45:10 CET

El delegado resalta la "predisposición" del Gobierno de España en trabajar "de forma seria y rigurosa" por el Mar Menor

MURCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Diego Conesa, celebra que el secretario general del PP, Pablo Casado, vuelva y se bañe en el Mar Menor, tal como anunció Teodoro García en una entrevista concedida a Europa Press este fin de semana, pero sostiene que la situación de la laguna salada "sigue siendo grave".

"Me alegro que vengan muchas personas a bañarse al Mar Menor pero el Mar Menor tiene una realidad, y es que no está solucionado, en absoluto", ha afirmado el delegado, para añadir que "existe una voluntad por parte de muchos de los actores, también de los regantes y agricultores del Campo de Cartagena, de buscar soluciones a medio y largo plazo", pero, ha subrayado, "no voy a estar en el juego de buscar titulares a una situación que no se ha solucionado en su conjunto".

En un contacto con los medios posterior a su reunión con miembros de la Junta directiva del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), ha recordado que "el Mar Menor es una prioridad para esta Región, un desafío y una oportunidad de futuro para todos los actores, también el agroalimentario, y para eso lo mejor es trabajar todas las administraciones".

Diego Conesa ha hecho mención, así, a "una hoja muy gráfica" que dio al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en la reunión del pasado mes de julio, "en la que se ven las competencias que tiene los ayuntamientos, las de la Comunidad Autónoma y las que tiene el Gobierno de España".

Tras lo que ha señalado que "la predisposición del Gobierno en su conjunto y del delegado del Gobierno es trabajar de forma seria y rigurosa, con datos, propuestas y tiempos, por el Mar Menor".