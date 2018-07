La Consejería de Turismo sortea esta Navidad unas vacaciones gratis en la Región de Murcia

Actualizado 10/12/2012 14:09:35 CET

La campaña se desarrollará en el ámbito nacional e internacional a partir del próximo miércoles

MURCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Turismo ha organizado, aprovechando la celebración de la Navidad, una campaña de publicidad bajo el lema 'Pídeles tus vacaciones gratis', a través de la cual sorteará unos días de vacaciones en la Región de Murcia.

El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, ha presentado este lunes la campaña, cuyo objetivo, según ha señalado, "es aumentar el tráfico de visitas en nuestra web además de potenciar y fortalecer la marca 'Destino Región de Murcia' e intentar ampliar la base de datos de la Consejería".

La campaña se desarrollará tanto en el ámbito nacional como internacional, con dos creatividades distintas. En España comenzará el próximo miércoles a través de la página web 'www.murciaturistica.es' y de los perfiles de Facebook y Twitter.

Asimismo, a partir del viernes 14 estará presente en varios diarios nacionales y de provincias limítrofes a través de anuncios en color, y en Internet por medio de banners en periódicos, revistas especializadas y portales de touroperadores on line. Esta promoción se desarrollará hasta el próximo 6 de enero.

El titulo de la campaña es 'Pídeles tus vacaciones gratis. Los Reyes Magos te regalan unas vacaciones en la Región de Murcia. Cuando quieras y como quieras. Consíguelas en murciaturistica.es'.

La campaña internacional, cuyo lema es 'The Region of Murcia gives you a holiday', se llevará a cabo en colaboración con las Oficinas de Turismo en el Extranjero (OETs), "en aquellos países emisores de turistas para la Región", como Reino Unido, Alemania, Rusia, Suecia, Noruega, Bélgica y Portugal.

Los ganadores del concurso podrán elegir el destino de la Región de Murcia que prefieran para pasar la semana de vacaciones, la fecha de las mismas y el alojamiento.

Así, ha especificado el consejero, "hemos sorteado una semana de pensión completa para dos personas en el ámbito nacional e internacional en cualquier zona o localidad y hotel de la Región de Murcia, tenga la categoría que tenga, desde una a cinco estrellas", incorporando además de manera gratuita una actividad o experiencia en la zona elegida, que pueden "canjear en cualquier época del año que mejor les venga".

En caso de ser turistas extranjeros se les pagará el desplazamiento, ha agregado Pedro Alberto Cruz, no así a los turistas nacionales.

El consejero de Turismo, que espera que la campaña "sea efectiva", abrirá de tener éxito "una línea acción que podremos repetir, incrementar y enriquecer en sucesivas ocasiones", ha insistido que el objetivo es dar a conocer la marca 'Destino Región de Murcia' con el empleo de los mínimos medios posibles, un coste que no llega a los 12.000 euros, y el máximo rendimiento.

Solo hay que rellenar un formulario en la página web 'www.murciaturistica.es', con lo que, al verse obligados a buscar destino, alojamiento y actividad en la misma, "tendrán que hacer un recorrido trasversal y vertical de todos los contenidos" lo que servirá para que "de un manera directa conozcan los atractivos de la Región en materia turística", ha detallado.

Con ello se pretende que el ganador, que no podrá residir en nuestra Región, "navegue a través del portal turístico para conocer las muchas posibilidades que le ofrece Murcia y elegir lo que más se ajuste a sus preferencias", ha recalcado Cruz.

Todo lo relativo a esta campaña se puede consultar en 'www.murciaturistica.es'.