Cs exige destinar los fondos aprobados en los presupuestos de 2017 para la rehabilitación del complejo de Monteagudo

Publicado 05/09/2018 15:04:46 CET

MURCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha exigido al Gobierno regional que destine, "a la mayor brevedad posible", los 690.000 euros procedentes de una enmienda introducida por la formación naranja a los presupuestos regionales del pasado año para la realización de los trabajos de rehabilitación del complejo arqueológico de Monteagudo y que fue aprobada por el pleno de la Asamblea Regional el 9 de marzo de 2017.

El diputado regional de Ciudadanos, Juan José Molina, ha visitado el complejo arqueológico "para interesarse por las necesidades del equipo de trabajo y conocer de primera de mano los avances que se están produciendo".

El diputado de Cs ha mostrado su satisfacción porque, "tal y como preveíamos, las excavaciones que está realizando el equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) están dando unos frutos magníficos. Por este motivo teníamos un gran interés en que fuera este equipo de grandes profesionales el que realizara los trabajos de rehabilitación del complejo, y así lo reflejamos en nuestra propuesta".

En este sentido, Molina ha reclamado que es necesario que el Gobierno regional se implique de una vez en este proyecto y ejecute la partida de 690.000 euros destinada por Ciudadanos "para que se pueda asegurar la continuación de los trabajos y los profesionales puedan seguir sacando a la luz este maravilloso patrimonio, que es el Generalife de la Región de Murcia, y que en un futuro próximo se podría poner en valor".

"Estamos preocupados porque se podrían interrumpir las excavaciones. En este sentido, el Gobierno regional no puede seguir dándole la espalda a este proyecto. Tal vez para ellos no sea necesario que se recupere un patrimonio histórico que tiene un valor incalculable, pero, en cualquier caso, tienen la obligación de cumplir con el mandato de la Asamblea Regional y destinar la dotación aprobada para la rehabilitación del complejo de Monteagudo", ha añadido el diputado de la formación naranja, que espera que esta petición no caiga en saco roto "ante la evidencia de los magníficos resultados que se están produciendo".