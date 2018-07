El delegado del Gobierno ofrece dialogo y cita entre los nuevos retos la red de cercanías y recuperación del Mar Menor

Publicado 19/06/2018 21:31:23 CET

Conesa confirma la retirada progresiva de la Policía del entorno de las vías y garantiza "apertura, transparencia y cercanía"

MURCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, ha prometido este martes el cargo en un solemne acto institucional en el que ha remarcado su disposición al dialogo y a la cooperación "leal" tanto con el Gobierno regional como con los 45 ayuntamientos de la Comunidad. Asimismo, se ha propuesto incorporar a la acción política, entre otros retos, la recuperación integral del Mar Menor y las infraestructuras, con una apuesta decidida por la red de cercanías.

Conesa ha hecho estas declaraciones tras prometer el cargo en presencia del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver; y el alcalde de Murcia, José Ballesta; en un acto que ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Murcia que ha completado su aforo con la asistencia de numerosas autoridades civiles, académicas y militares, así como representantes de organizaciones sociales y empresariales.

El nuevo delegado del Gobierno ha asegurado que llevará a cabo este "importante reto" con "absoluto empeño, honestidad y profunda responsabilidad". Asimismo, ha mostrado su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber depositado en él la confianza para llevar a cabo el cargo, al tiempo que ha tenido palabras de agradecimiento hacia su familia y hacia la Corporación local de Alhama de Murcia que ha dirigido como alcalde hasta hace unos días.

Igualmente, ha recordado el trabajo que todos sus predecesores han desempeñado al frente de la Delegación, en especial al fallecido Ángel González y a su "compañero" Rafael González Tovar. Tras el acto, y al ser preguntado por la ausencia de su antecesor en el cargo, Francisco Bernabé, Conesa ha reconocido que el ex delegado ha excusado su ausencia. "No hay que darle más importancia, hay que mirar hacia el futuro, que es lo que siempre hago", ha aseverado.

Conesa ha reconocido a los asistentes al acto que "vivimos tiempos de cambio, de importantes transformaciones en lo económico, en lo social y en lo político", tras pasar por momentos "que se han caracterizado por una importante desafección" y por un "peligroso distanciamiento entre instituciones y ciudadanía". Por eso, ha considerado "imprescindible" que "luchemos juntos por reducir esta brecha".

"Una brecha a la que solo puede hacerse frente con lealtad y colaboración entre todas las administraciones", según Conesa, quien ha considerado que los poderes públicos no pueden "dejar de lado a quienes más necesitan de la protección institucional" porque "ese es precisamente nuestro trabajo y el legado que cada político, como persona, debe dejar a modo de impronta".

"La sociedad nos está exigiendo, más que nunca, que apartemos nuestras diferencias y apostemos, decididamente, por el entendimiento, por el acuerdo", tal y como ha señalado el nuevo delegado, quien ha insistido en que encontrarán en él "la más sincera disposición al diálogo", de forma que va a caracterizarse por su "apertura", por su "transparencia" y por su "cercanía".

Ha recordado que su función radica en garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos estatales en la Región y promover la coordinación y colaboración con el resto de instituciones, "independientemente de su signo político, para la mejora de la calidad de vida de nuestros conciudadanos".

En este sentido, ha garantizado que su trabajo se encaminará a "incentivar las soluciones que desde el Gobierno de España se dé a los retos de la Región", y a articular y coordinar dichas soluciones "en cooperación con el Gobierno regional y con los 45 Ayuntamientos".

"El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, está decidido a afrontar, con valentía y responsabilidad, los numerosos retos que se presentan en nuestra sociedad, en su presente y en su futuro", según Conesa, quien ha citado entre estos retos "recuperar e impulsar derechos sociales y civiles", o "afrontar los retos territoriales, con el anhelo de mejorar nuestra convivencia colectiva".

Asimismo, ha citado entre los retos "impulsar nuevas infraestructuras y modernizar nuestra economía, apostando por el conocimiento, por la investigación y por el desarrollo", así como "combatir el cambio climático y los retos migratorios". También, garantizar la seguridad y mejorar las relaciones internacionales "apostando, decididamente, por el proyecto integrador europeo".

RETOS PROPIOS DE LA REGIÓN

Ha señalado que a todos estos retos "hay que sumar los propios de la Región", alguno de los cuales son "históricos en las necesidades de la Región" y "ya tienen una hoja de ruta común".

Asimismo, ha citado otros "nuevos" retos que va a incorporar a la acción política como, por ejemplo, en materia de infraestructuras, mejorar las comunicaciones y la vertebración del territorio con el objetivo de facilitar la vida cotidiana de los ciudadanos, "con una apuesta decidida por la red de cercanías".

Y es que ha reconocido que la red ferroviaria de cercanías es "la última en la que falta por actuar en el país" y que "es la que usa el 95% de la población en la Región". En su opinión, esta infraestructura "se merece una planificación para los próximos años".

Además, ha remarcado otro "gran reto medioambiental, que requiere la implicación del Gobierno de España y de las instituciones europeas, como es la recuperación integral del Mar Menor". Y es que "su deterioro constituye un desastre ecológico de enormes dimensiones, ante el que no podemos permanecer impasibles", ha advertido.

RETIRADA "PROGRESIVA" DE A POLICÍA DE LAS VÍAS

Para todo ello, ha remarcado que el Estado cuenta con 4.335 servidores públicos "con una destacada experiencia y profesionalidad", entre los que ha citado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.

"Quiero aprovechar esta primera intervención para reconocer públicamente la trascendental tarea que desarrollan y el enorme sacrificio que realizan", ha señalado Conesa, quien ha ensalzado su "difícil y peligrosa misión, al servicio de la ciudadanía, resulta vital para defender los valores democráticos y las libertades públicas de todos y todas".

Tras el acto y al ser preguntado por los medios de comunicación la presencia de la Policía Nacional en el entorno de las vías del tren por las obras del AVE, Conesa ha confirmado que los efectivos ya se están retirando "gradualmente", con "normalidad" y en coordinación con la Jefatura Superior de Policía.

Finalmente, ha mostrado su disposición a garantizar que los funcionarios del poder judicial "dispongan de los medios necesarios para poder desarrollar su trabajo".

REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que es un día para "desear suerte" al nuevo delegado porque, al final, "su suerte es la de la Región". Ha recordado que tiene encima de la mesa "muchos proyectos que debe impulsar y algunos que deben concluir", entre los que ha citado la "financiación, el AVE y las infraestructuras".

López Miras también se ha referido al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha descartado este martes reformar el sistema de financiación. Al ser preguntado por esta cuestión, el jefe del Ejecutivo autonómico ha considerado que "es una exigencia de todos los murcianos".

"El sistema de financiación autonómica actual es injusto y debe reformarse", ha señalado acompañado por Conesa a preguntas de los medios de comunicación. "No me pregunte más porque creo que hoy es un día del delegado del Gobierno, de felicitar, de dar la enhorabuena y de ponerse a trabajar y no de ponernos a tirarnos trastos a la cabeza", ha indicado.