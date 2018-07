Detenido un individuo por agredir a su mujer y a su hermana tras entrar a casa por la ventana

Publicado 20/06/2018 10:47:36 CET

MURCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Murcia detuvo este martes a un individuo tras agredir a su mujer y a su hermana en sendos episodios de violencia que se produjeron en el domicilio familiar de la pedanía de Los Dolores, donde el agresor accedió por la ventana tras la negativa de las víctimas a dejarle entrar.

El suceso tuvo lugar en la mañana de este martes, cuando agentes pertenecientes al Grupo Polivalente de la Policía Local acudieron a un domicilio de la pedanía de Los Dolores donde, al parecer, se estaba produciendo una agresión en el ámbito doméstico, según fuentes del citado Cuerpo consultadas por Europa Press.

Los policías fueron informados por familiares del acusado de que hace unos días, al volver a casa, su esposa no quiso dejarlo entrar porque no se encontraba en buenas condiciones. Entones, él accedió a la vivienda por una ventana y la agredió. Dado que en el pasado se sucedieron otras situaciones similares, la mujer decidió llamar a unos familiares directos que no viven a Murcia para que mediaran en la problemática.

A primera hora de este martes se volvió a repetir la situación de violencia, ahora con la presencia de la hermana del acusado, con la cual forcejeó cuando entraba a la casa de nuevo por la ventana y a la cual produjo un hematoma en un brazo.

Por todo ello, se procedió a la detención del presunto autor de las agresiones a su esposa y a su hermana. Se trata de un varón, de 29 años de edad, nacionalidad marroquí y con domicilio en el lugar de los hechos, y a su traslado a la Comisaría de Distrito de El Carmen, donde se instruyeron las preceptivas diligencias para el Juzgado de Guardia.