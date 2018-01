El ex alcalde socialista de Calasparra reconoce en un vídeo que enchufó a un edil de IU en una subcontrata pública

Actualizado 25/01/2018 13:11:37 CET

Miralles (PP): "El PSOE no puede aguantar ni un minuto más a Jesús Navarro como diputado regional"

MURCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde socialista de Calasparra (Murcia) y actual diputado regional, Jesús Navarro, reconoció durante un Pleno durante su etapa como primer edil que enchufó a un edil de Izquierda Unida en una subcontrata municipal encarada de la gestión de una depuradora, según un vídeo publicado este jueves por un diario regional.

En el vídeo de archivo, se oye al alcalde en el salón de plenos recordar al edil de IU depende de una empresa que trabaja con una subcontrata pública, a lo que el concejal interpelado replica que eso "qué tiene que ver" con lo que estaban hablando.

En este sentido, Navarro le explica al edil de IU que estaban tratando en la sesión sobre un puesto de trabajo del sector público, y le recuerda que su puesto de trabajo "también es del sector público, y habla de enchufismo y de igualdad de oportunidades".

En este sentido, el entonces alcalde le pregunta si hubo oferta pública de empleo cuando se sacaron las plazas en las que trabajaba el edil de IU, a lo que el edil de la federación de izquierdas reconoce que no hubo concurso.

"Entonces, de qué está usted hablando", reprocha Navarro, quien recuerda al edil de IU que "está en una subcontrata de una empresa del sector público", de forma que "ustedes hablan de enchufismo y miran la paja en el ojo ajeno".

El edil de IU le pregunta a Navarro en ese momento si fue él quien le "enchufó" en la depuradora, a lo que Navarro contesta que "sí". Enérgicamente, el edil de IU responde que es "mentira y falso", y reconoce que estaba "deseando" que el alcalde mencionara "alguna vez" este caso.

"Yo contigo no he hablado nunca de este trabajo, ni contigo ni con nadie del PSOE de Calasparra", asegura el concejal de IU. Navarro señala en es momento: "vamos a acabar el tema porque no quiero implicar aquí a personas que no están en el Pleno; se acaba el punto del orden del día y seguimos".

"Luego si quiere usted en privado le explico la situación, me gustaría explicárselo en privado para que no me diga usted falso", concluye Navarro, quien insiste en que el reconocimiento del enchufe "es verdad y lo mantengo".

EL PP EXIGE QUE ENTREGUE SU ACTA

En este sentido, el coordinador general del Partido Popular de la Región de Murcia, Miguel Ángel Miralles, ha asegurado que el "PSOE no puede aguantar ni un minuto más a Navarro como diputado regional" y ha exigido al secretario general del PSRM, Diego Conesa, que le "pida la entrega inmediata" de su acta como parlamentario regional, así como su cese en los cargos orgánicos en el partido", del que es secretario de Política Institucional y Autonómica en la Ejecutiva regional.

Así se ha referido Miralles hoy en su comparecencia ante los medios de comunicación tras emitir el vídeo donde Navarro aseguró cuando era alcalde en Calasparra que "enchufó" a un edil de IU para trabajar en la depuradora "saltándose todos los procedimientos administrativos reconocidos por Navarro en el vídeo".

"Nos parece un hecho gravísimo que no pude dejarse pasar sin consecuencias", ha aseverado Miralles, quien ha pedido a Diego Conesa que "actúe con los suyos con la misma ejemplaridad que exige al PP". De no hacerlo, ha insistido "se convertirá en cómplice de estas prácticas". En este punto ha asegurado que de actuar así sería otro "sociolisto", término acuñado por responsables del PSOE.

"Aquí ha habido un reconocimiento claro de enchufismo, lo que nos hace pensar en una ilegalidad reconocida ante el pleno municipal", ha asegurado el dirigente del PPRM quien ha cuestionado que "el PSOE de la Región de Murcia y su secretario general, Diego Conesa tomen cartas en este asunto y hagan un ejercicio de ejemplaridad", en comparación con la decisión adoptada por el exconcejal de Fomento del AYuntamiento de Murcia, Roque Ortiz.

Miralles ha criticado al PSRM "por presentar emociones de censura y rasgarse las vestiduras" denunciando hechos que "no existen" y le ha exigido que "limpie su partido". Así ha pedido a Conesa que "guarde en un cajón la moción de censura que quieren presentar en el ayuntamiento de Murcia y la registrada en la Asamblea Regional y empiecen a desinfectar los ayuntamientos donde gobiernan".

"La hipocresía del PSOE no tiene límites", ha afirmado el dirigente del PP quien ha mostrado la página de un diario nacional en el que se informa que el "el Gobierno socialista en Castilla La Mancha está empeñado en regalar a directivos elegidos a dedo los derechos propios de los funcionarios de carrera", y todo esto ha remarcado Miralles "por la puerta de atrás, y lo quieren hacer con la connivencia de Podemos". ¿Esta es la izquierda limpia?", se ha preguntado el coordinador general del PPRM.