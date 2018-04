El exalcalde de Cartagena se defiende de las críticas por definir a la 'popular' Noelia Arroyo como "una peluca rubia"

Actualizado 17/04/2018 14:48:43 CET

El exalcalde de Cartagena y ahora secretario general de MC en la ciudad portuaria y portavoz del Grupo municipal, José López, ha asegurado que no es un machista, y considera que la "polémica" generada en torno a un comentario suyo sobre la candidata del PP a la Alcaldía, Noelia Arroyo, obedece a una campaña lanzada por el PP.

"No hice una crítica machista ni vivo ni fomento el machismo. Esta polémica es parte de un lavado de imagen del Partido Popular", ha dicho López tras sus polémicas declaraciones en las que definió a la candidata del PP a la Alcaldía, Noelia Arroyo, como una "peluca rubia" y unos "labios bien pintados".

A su juicio, "se trata de una polémica impostada que obedece a un intento de desacreditar a mi partido porque hemos protagonizado un cambio en la vida política en el municipio tras 20 años salpicados de episodios de corrupción política, algunos de ellos de alcance nacional, como la Operación Púnica".

"Mi crítica es al juego que el PP vende en esta Región y, más concretamente, en Cartagena. Un juego de peones a los que colocan sin sonrojo", ha manifestado.

Y es que, manifiesta, la candidatura de Noelia Arroyo "se ha pagado colocando a un indocumentado, Joaquín Segado, al frente de la Autoridad Portuaria para pagarles 90.000 euros al año, y el presidente regional opera como testaferro de Pedro Antonio Sánchez, triple imputado por corrupción, valedor de estos políticos 'profesionales' y que, de hecho, cuando le falló la Púnica contrató a esta profesional para su lavado de imagen pública".

Por ello, sostiene que "es una política basada en el postureo, la superficialidad y la acumulación de fotografías" y que en ningún momento quiso hacer una alusión directa a la candidata del PP a la Alcaldía y consejera del Gobierno regional, a la que dice respetar; "algo que ella no ha hecho conmigo".

Más allá de esto, ha expresado su sorpresa por la repercusión que ha alcanzado sus palabras, "en forma de metáfora y que únicamente tenían la intención que ahora manifiesto, ya que soy el único que puede hablar de la intención pues mías fueron las palabras. El resto son interpretaciones sesgadas, intentos de conseguir rédito político, cuestiones que yo no puedo controlar, pero que sí deben avergonzar".

Para concluir, ha afirmado que su partido apoya la lucha feminista del 8 de marzo. "No vimos a Noelia Arroyo ni a ningún otro miembro del PP apoyando a las mujeres, son otros los que no la apoyan, los mismos que promocionan esta cacería política, que comenzó cuando descubrimos la corrupción de Pilar Barreiro en Cartagena, no por mujer, sino por corrupta".