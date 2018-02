Las exportaciones de vino de la Región crecieron un 13,8 por ciento hasta noviembre de 2017

Publicado 04/02/2018 13:29:44 CET

MURCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de vino de la Región de Murcia crecieron, entre enero y noviembre de 2017, un 13,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, lo que aportó un total de 166,37 millones de euros.

El vino de la Región llega a los cinco continentes. En concreto, el 48 por ciento de las ventas al exterior se distribuyó en Europa, el 28 por ciento en América, el 13 por ciento en África, el 10 por ciento en Asia y casi un 1 por ciento en Oceanía.

Un 42 por ciento de estas exportaciones corresponden a países de la Unión Europea. Este esfuerzo exportador alcanzó incrementos respecto al mismo periodo del año anterior de hasta el 35 por ciento en Reino Unido y el 44 por ciento en Bélgica.

Por países, Estados Unidos ocupa el primer lugar en importaciones de vinos murcianos, con el 16 por ciento del total del periodo antes mencionado. En segundo lugar está el Reino Unido (11 por ciento), seguido por Alemania y Canadá (5 por ciento cada uno), y Bélgica, Nigeria, Suecia, Francia, México, Portugal, China y Japón (alrededor de un 4 por ciento cada uno).

En cuanto a los vinos con Denominación de Origen de Murcia, en la campaña 2016-2017 se exportaron un total de 204.416 hectolitros, por un importe de 42,32 millones, lo que supone alrededor de un 25 por ciento del vino total exportado por las bodegas de la Región.

El vino tinto supuso el 92 por ciento del total exportado por las DO de Murcia, el blanco representó el 4 por ciento y el rosado el 2 por ciento. Esta distribución porcentual es prácticamente coincidente con las exportaciones de las DO de Jumilla y Yecla. El caso de la DO de Bullas fue distinto, ya que un 78 por ciento de lo exportado correspondió a vinos tintos, un 12 por ciento a blancos y un 10 por ciento a rosados.

El 45 por ciento de las exportaciones de las tres DO murcianas tuvo como destino la UE (principalmente Alemania, Reino Unido y Dinamarca), el 27 por ciento América (principalmente EEUU y Canadá) y el 15 por ciento Asia (principalmente China y Japón).

El director general de Innovación, Producciones y Mercados Agroalimentarios, Fulgencio Pérez, destacó que "el sector ha hecho una gran apuesta por la calidad con la elaboración de vinos muy adaptados a los gustos actuales, lo que está permitiendo un aumento de las exportaciones y también de las ventas a nivel nacional".

Además, añadió, "la actividad vitivinícola contribuye a conservar el medio ambiente, a fijar población y es un elemento insustituible que genera actividad económica y empleo, lo que lo convierte en un sector estratégico de nuestra economía".

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca tiene previsto realizar actuaciones de promoción dirigidas al sector del vino con la asistencia a eventos como la feria London Wine en mayo y con la presencia de la Región de Murcia en el Simposium Máster of Wine en Logroño en el mes de junio.