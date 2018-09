Fuentes (PP): "Ábalos y el PSOE quisieron dar a la Región el timo de la estampita y los socialistas murcianos aplauden"

Publicado 14/09/2018 12:06:22 CET

"Nos sorprende que los socialistas murcianos estén tan contentos cuando se vuelve a castigar a la Región de Murcia", ha concluido

MURCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP murciano, Nuria Fuentes, ha criticado que el PSOE y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quiso dar este jueves con su visita "el timo de la estampita" a la Región, y ha lamentado que "los socialistas de España, definitivamente, han dado la espalda en cien días a la Región, pero con unos socialistas en Murcia que aplauden todo lo que están haciendo contra la Comunidad".

A su juicio, "nos encontramos con el peor PSOE que hemos tenido nunca, que difícilmente se podía pensar pero que va a terminar haciendo bueno al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero".

"Ayer quisieron vendernos que un tren híbrido y que, cuando abriésemos el sobre, nos íbamos a encontrar las infraestructuras del siglo XXI, pero señor Ábalos, los murcianos no tragan el timo de la estampita", ha reprochado Fuentes en rueda de prensa.

Así, ha señalado que, cuando los murcianos "hemos abierto" ese sobre, "nos hemos encontrado un tren lento y antiguo donde la Región de Murcia ya tenía seis trenes AVE que iban a conectarnos con Madrid en dos horas y media y con Barcelona en tres horas y media".

"Ayer vimos un ministro que no sabíamos si llevaba la camiseta del Gobierno de España y del Ministerio o si llevaba la camiseta de los socialistas de campaña electoral", según Fuentes, quien cree que Ábalos "solo vino a hacer anuncios y engañar a los murcianos".

Sin embargo, ha criticado que el ministro de Fomento "ha retrasado la llegada del AVE tres años, pero nos dijo que no nos podía dar una fecha concreta y que, posiblemente, llegaría cuando finalizasen las obras en 2020". Asimismo, ha reprochado que "no nos dijo nada de las licitaciones del Arco Norte y Noroeste; no nos dijo nada de la autovía Zeneta-Santomera; y no dijo nada del tercer carril de la A-7".

