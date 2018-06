El Gobierno murciano insiste en que la reforma de la financiación "estaba muy avanzada" y es cuestión de "voluntad"

Publicado 27/06/2018 13:40:49 CET

Invita al PSOE a leer la valoración del experto de la UMU que ha ratificado que la negociación sobre la reforma estaba "muy avanzada"

MURCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España todavía no ha contestado a la solicitud del Gobierno murciano de convocar de forma urgente la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque tanto el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, como el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, estarán "muy encima" de este asunto con el fin de obtener una respuesta y no haya "más retrasos".

Así lo ha hecho saber la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, quien ha ratificado que el Gobierno murciano cree que el CPFF "se debe convocar cuanto antes", ya que los trabajos sobre la reforma del sistema "estaban avanzados". A su juicio, "si hay voluntad política, hay tiempo para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica que tanto perjudica a día de hoy a nuestra Región".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntada por este asunto, Arroyo ha destacado que el propio consejero de Hacienda trasladó esa necesidad al Gobierno de España tras la solicitud de López Miras, pero "todavía no tenemos respuesta". No obstante, ha ratificado que esta va a ser una de las reivindicaciones del Gobierno regional, "para que no haya retrasos y para que no se siga perjudicando a la Región".

Aunque el Gobierno central no ha respondido, ha asegurado que tanto la Consejería de Hacienda como el presidente de la Comunidad van a estar "muy encima" de este tema para que "se nos dé respuesta y se asegure que no va a haber nuevos retrasos y que no se van a poner trabas, impedimentos y obstáculos en el camino".

Ha puntualizado que otros presidentes autonómicos han propuesto también, por ejemplo, convocar la Conferencia de Presidentes y otros escenarios donde analizar este tema. No obstante, ha recordado que el mandato de la última Conferencia de Presidentes, precisamente, fue convocar el CPFF.

A juicio del Gobierno murciano, el CPFF "es el escenario en el que tiene que analizarse esa propuesta", porque el trabajo está "ya avanzado" y lo que hagan los grupos políticos y el Gobierno de España "sea facilitar esa reforma del sistema de financiación autonómica".

"EL PSOE TIENE QUE LEER LA VALORACIÓN DEL EXPERTO"

En este sentido, Arroyo ha contestado al diputado y responsable del área de Economía del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Rafael Martínez, quien ha considerado "patético escuchar a miembros del Gobierno regional reclamar con urgencia un nuevo sistema de financiación autonómica cuando el PP, que tenía la obligación legal de revisarlo en 2014, no lo hizo a pesar de tener mayoría absoluta y entonces estaban totalmente callados".

Al ser preguntada por estas críticas, Arroyo ha considerado que "quizá el PSOE tendría que leer, incluso, la valoración que ha hecho el propio experto de la UMU, que ya ha dado cuenta de cómo estaban esos trabajos y ha confirmado que estaban muy avanzados".

Arroyo se ha remitido de esta forma a la valoración del profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), José Carlos Sánchez de la Vega, que fue uno de los miembros del Comité de Expertos designados para la revisión del sistema de financiación autonómica, yque en declaraciones a Europa Press consideró que la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a acometer la reforma del modelo antes de que acabe la actual legislatura supone "tirar la toalla" o "no querer afrontar el coste político" porque la negociación estaba "bastante avanzada".

"Ya no estamos hablando del PP o del Gobierno de España de Mariano Rajoy, o del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez, sino que estamos hablando de un experto que designó la Comunidad Autónoma, que trabaja en la Universidad de Murcia y que avala lo que ha dicho este Gobierno y confirma que los trabajos sí estaban avanzados", ha concluido Arroyo.