Gobierno murciano no convocará oposiciones para profesores en 2011 si el Ministerio "no mueve ficha y mantiene el 30%"

Actualizado 28/02/2011 14:44:16 CET

MURCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, ha asegurado que el Gobierno regional "no va a convocar oposiciones" al cuerpo de maestros (Infantil y Primaria) este año "en este escenario", en el que el Ministerio "no ha movido ficha y mantiene esa limitación del 30 por ciento de la tasa de reposición de efectivos".

Sotoca, quien ha hecho estas declaraciones tras la rueda de prensa a la que ha asistido para presentar el programa de prevención de violencia de género 'Conocer para cambiar la mirada', ha recordado que el 20 de diciembre se mantuvo una reunión con las organizaciones sindicales del sector educativo donde "se acordó, por unanimidad, que si el Ministerio no flexibilizaba las condiciones para convocar oposiciones", Murcia no las sacaría, ya que la oferta sería de entre 45 y 50 plazas.

De ahí que haya criticado la actitud que CCOO y UGT mantienen en este sentido al pedir que se convoque, ya que, ha explicado el consejero, "son escasas y podría suponer un perjuicio para los opositores de Murcia, dado que vendrían de otras Comunidades Autónomas".

Según el consejero, Murcia necesitaría convocar del orden de entre 500 y 700 plazas, pero no las 50 que supondrían no vulnerar la Ley de Presupuestos, "corriendo el riesgo que los opositores de otras CCAA vengan a Murcia", como es el caso de Castilla-La Mancha, que ya ha anunciado su intención de no convocar.