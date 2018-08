Guillamón: “Podemos sería un retroceso de 100 años para la Región de Murcia”

Publicado 30/08/2018 15:06:27 CET

MURCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Juan Guillamón, ha afirmado este jueves que "Podemos sería un retroceso de 100 años para la Región de Murcia". Así lo ha manifestado a modo de respuesta al portavoz de la formación morada en la Asamblea Regional, Oscar Urralburu, quien ha dicho "ponerse a trabajar para posibilitar un gobierno diferente en la Región".

"Podemos no es un partido de fiar, supone un gran peligro porque paralizaría la riqueza que crean las políticas económicas del Partido Popular, que generan empleo y crecimiento económico", ha dicho Juan Guillamón para asegurar que "las políticas de Podemos se basan en repartir la riqueza que genera el PP, luego son los menos indicados para dar lecciones".

En este sentido ha dicho que "Podemos no aporta nada: solo se dedica criticar de forma reiterada al el Partido Popular con la única intención de acabar con las políticas que benefician a los murcianos".

Por eso, ha subrayado que "no hay nada peor para una región en general y para la nuestra en particular depender de las políticas atrasadas y caducas de Podemos que no llevan a ningún sitio, sino a repartir miseria".

Por el contrario, ha añadido "el PP crea riqueza para que ésta pueda repartirse en quienes más lo necesitan", y ha insistido en que las políticas económicas y sociales acertadas son fruto del trabajo del Partido Popular y del Ejecutivo del presidente López Miras, porque "las cifras nos avalan, somos la comunidad autónoma que más empleo crea y que más crece económicamente, y lo hacemos por encima de la media nacional; y en eso poco tiene que ver Podemos y Oscar Urralburu".

Igualmente se ha mostrado muy crítico con la política económica de subida de impuestos que defiende Podemos porque "ese incremento perjudica a todos los murcianos que dispondrán de menos recursos; se trata de una medida muy alejada del bienestar del millón y medio de murcianos", ha finalizado.