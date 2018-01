Hackean la página web de la sociedad Murcia Alta Velocidad y cuelgan mensajes contra el "muro"

Publicado 11/01/2018 10:42:36 CET

MURCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo que se hace llamar 'La Nueve de Anonymous' ha hackeado este jueves por la mañana la página web de la sociedad Murcia Alta Velocidad y ha sustituido sus contenidos por mensajes contra la división de la ciudad por el "muro" del AVE, según ha podido confirmar Europa Press.

En concreto, el grupo de piratas informáticos ha sustituido a primera hora de este jueves el contenido de la web y ha colgado un texto titulado '¡Que no, que no, que no queremos muro!', fechado el 10 de enero de 2018 y suscrito por un grupo que se autodenomina La Nueve, aunque la web ha recobrado sus contenidos originales pasadas las 10.00 horas.

Cabe recordar que la sociedad Murcia Alta Velocidad S. A. se creó en diciembre de 2006 y debe su existencia al convenio firmado entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, tal y como indica la propia web.

El texto colgado por 'La Nueve' destaca que "empieza un nuevo año pero quedan muchas luchas por ganar". Entre ellas, subraya "que el AVE llegue a Murcia en unas condiciones adecuadas y no a la alta velocidad que pretende el PP, dividiendo la vida de miles de vecinas que ya llevan tres meses tomando las calles para protestar contra los muros que en consecuencia pasarían a aislar a una parte de sus habitantes".

"Habitantes que, por otro lado, han sido acalladas por parte de su Ayuntamiento que no parece querer escuchar sus demandas a través de las redes sociales en las que ha optado por bloquearlas", refleja el mensaje colgado por los hackers.

"Cada vez resulta más evidente que el Ministerio de Fomento, el gobierno central y de la región de Murcia pretenden seguir adelante con el AVE en superficie pasándose por el forro los proyectos de soterramiento así como las opiniones y los intereses de las murcianas", según indica el mensaje. La última, añade, "ha sido asegurar que llegará este mismo año a la región, algo inviable de llevarse a cabo el reivindicado soterramiento".

"Mientras el conflicto de Catalunya sigue concentrando todo el foco mediático, en Murcia se libra una de esas batallas desde abajo tan poco frecuentes en estos tiempos y tan poderosas que inevitablemente nos recuerda a la de las vecinas de Gamonal", lamenta el firmante, que se hace llamar La Nueve.

En este sentido, los hackers destacan que "si alguien merece ahora mismo toda nuestra atención, esas son las murcianas que todavía tienen por delante una larga jornada de protesta callejera contra un gobierno hipócrita y ladrón que pone por encima de la vida diaria de la gente sus intereses electorales".

"Murcianas, la Nueve está con vosotras: que vuestra lucha no caiga en el olvido mediático en este nuevo año", concluye el mensaje, que firma a pie de página con el lema 'Inglorious /b/asterds'.