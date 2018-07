José Carlos Sánchez: "aplazar la reforma de la financiación es tirar la toalla o no querer afrontar el coste político"

Publicado 27/06/2018 13:41:34 CET

Este experto no comparte esta decisión y advierte que, de continuar el actual modelo, continuará la "infrafinanciación"

El profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), José Carlos Sánchez de la Vega, que fue uno de los miembros del Comité de Expertos designados para la revisión del sistema de financiación autonómica, ha considerado que la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a acometer la reforma del modelo antes de que acabe la actual legislatura supone "tirar la toalla" o "no querer afrontar el coste político".

"No sé cómo calificarlo, pero no comparto esa decisión", ha aseverado este economista, quien ha reconocido que no tiene toda la información respecto a la negociación porque su papel ha sido "secundario" desde que el Comité de Expertos finalizó su trabajo a finales de julio de 2017 y no ha participado en las reuniones del Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se dan cita los representantes de cada comunidad autónoma.

En declaraciones a Europa Press, este experto ha admitido que no está al tanto de las deliberaciones de ese comité técnico ni de la situación en la que se encontraba la negociación, pero presume que estaba "bastante avanzada" en base a conversaciones informales con personal de la Consejería de Hacienda de la Región.

Por tanto, ha considerado que era previsible que el ministro de Hacienda saliente, Cristóbal Montoro, presentara una propuesta de modelo de financiación en las próximas semanas. "Si esto realmente es así, es un poco extraño que se diga que no hay tiempo para elaborar la reforma de aquí a 2020", según este economista.

En su opinión, esta renuncia es "o bien tirar la toalla, o bien no querer afrontar el coste político que pueda representar poner encima de la mesa un sistema de financiación que, por ejemplo, hace algún tiempo estaba siendo demandado a gritos por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en sus tareas de consejera en Andalucía".

EFECTO EN LA REGIÓN DE MURCIA

La decisión de aplazar la reforma, según Sánchez de la Vega, supondrá "perpetuar en el tiempo" las carencias del actual modelo hasta que no sea modificado, manteniendo la situación de "infrafinanciación" de la Región de Murcia, que existe antes incluso del vigente sistema.

Sánchez de la Vega ha remarcado que este modelo es uno de los motivos fundamentales del "alto nivel de endeudamiento, tanto absoluto como relativo, que tiene la Región de Murcia". Además, explica que existe una "estrecha relación" entre el déficit que "presumiblemente" seguirán presentando las cuentas de la Administración pública regional y la consiguiente acumulación de deuda.

No obstante, ha reconocido que si continúa el crecimiento en la recaudación como en los últimos años, "es de esperar que las comunidades autónomas reciban más recursos. A su parecer, esto puede "atenuar" las presiones sobre el déficit de todas las comunidades.

No obstante, esto no respondería a un trato favorable a la Región, sino que se atribuiría a que la buena coyuntura económica "contribuye a que el déficit de todas las comunidades autónomas se reduzca".

Sin embargo, Sánchez de la Vega no espera que esta coyuntura permita reducir la deuda de la Comunidad de Murcia, porque "todas las previsiones apuntan a que el déficit va a seguir existiendo". Lo que es "mucho más evidente" es que va a continuar la situación de "infrafinanciación" y desigualdades entre las comunidades de régimen común.

Este economista ha reconocido que la Región de Murcia estaría dejando de percibir algo más de 200 millones de euros al año por la infrafinanciación, aunque señala que este montante depende del año en el que se analice o de si la comparación se hace respecto a la media o la comunidad mejor financiada o, incluso, respecto a las forales.

En función de las previsiones, ha avanzado que la Región va a padecer déficit en 2018 porque los ingresos que recibe la Comunidad por las diferentes vías "no va a cubrir los gastos". Aunque este déficit va a bajar en términos relativos, "va a seguir existiendo un desfase en las cuentas".

MEDIDAS PUNTUALES PARA LAS COMUNIDADES

Este experto no entiende, por otro lado, el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la adopción de medidas puntuales de financiación para las comunidades, porque el modelo actual solo permite que la propia dinámica económica genere una mayor recaudación de IVA, IRPF o impuestos especiales, y las comunidades reciban más dinero como consecuencia de las entregas a cuenta. Sin embargo, ha advertido que esto no responde a una decisión "discrecional" por parte del Gobierno, sino simplemente "dejar que el modelo funcione".

Otra cosa, explica, es que el Gobierno central conceda recursos adicionales a través de una mayor inversión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero advierte que sería algo que se produciría en 2019 porque "para este año creo que no es ya factible".

Sánchez de la Vega tampoco entendería "muy bien" esta medida, porque las comunidades autónomas ya han manifestado que los acuerdos bilaterales "no van a ser bien entendidos" y que es necesario "dar una solución de conjunto". En su opinión, resolver los problemas existentes con "martillazos en el modelo", tanto por un lado como por otro, para contentar a los socios y "calmar los ánimos", no es "la mejor de las soluciones".

A nivel personal, ha considerado que las elecciones autonómicas y locales que son las más cercanas en el tiempo "van a alterar poco el plan de ruta que parece haberse marcado el Gobierno actual". Y es que, actualmente, hay comunidades gobernadas por el PSOE que han demandado hasta ahora "con vehemencia" la reforma del sistema y "no han encontrado respuesta favorable por parte del Gobierno".

Si se produce un vuelco en las elecciones y el PP recupera territorios, cree que tampoco cambiará nada esta hoja de ruta porque ahora mismo hay comunidades gobernadas por los 'populares' como la Región de Murcia que también demandan ese cambio del sistema y no parece que vayan a ser atendidas.

Otra cosa distinta, en su opinión, son las elecciones generales de 2020, en las que "dependerá de cuál sea el color del Gobierno, si tiene mayorías fuertes o una necesidad de acuerdos intensa y que requiera de una negociación a varias bandas".