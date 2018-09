López Miras compara a Pedro Sánchez con Zapatero y pide al PSOE "no meter la mano en los proyectos"

Publicado 20/09/2018 17:58:38 CET

CARTAGENA (MURCIA), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asegurado, durante la sesión de control, que pensaba que "era difícil igualar a Zapatero, pero va Pedro Sánchez camino de superarlo". El presidente regional ha hecho estas declaraciones durante su turno de respuesta a una pregunta del PSOE en referencia a una valoración sobre los primeros cien días de Gobierno nacional.

"Mal, muy mal", ha afirmado el presidente regional, que se ha dirigido al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, advirtiéndole de que "intentan justificar lo injustificable" y pidiendo al PSOE "no meter la mano en los proyectos porque los están parando todos".

En ese sentido, López Miras ha apuntado que con el Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy había 2.000 millones de euros "comprometidos, presupuestados y licitados" para infraestructuras y en cien días, "no hay AVE para Cartagena ni para Lorca no ha cambiado nada", ha añadido advirtiendo que el Gobierno y al PSOE "han dicho no a la Región; me entristece su deslealtad con la Región, eso sí que es inutilidad política".

Aparte, ha manifestado que en la reunión que tuvo con el presidente del Gobierno, éste le dijo que "no" a la reforma del sistema de financiación, a la necesidad de un pacto nacional por el agua y a las infraestructuras.

Como contrapunto, el socialista Joaquín López le ha acusado de regresar a la Región "como víctima, llorando por las esquinas" algo que dice le "entristece", sobre todo por la "deslealtad institucional que demuestra cuando viene a contar mentiras".

El presidente del Gobierno nacional también se ha nombrado en la respuesta que López Miras ha dado al PP sobre las consecuencias económicas que tendría para la Región el cierre del trasvase Tajo-Segura. Según ha dicho, fue él quien tuvo que hacerle llegar el pacto regional alcanzado por PP, PSOE y Ciudadanos sobre este tema.

"El PSOE ha sido incapaz de darle el documento a su jefe. Me fui con la sensación de que la Región no está en la agenda del Gobierno de España. El presidente se limitó a decir que cumpliría la ley. Ya me encargaré yo de que la cumpla", ha añadido.

Aparte ha enunciado que el trasvase genera 3.000 millones de euros de PIB, da trabajo a 100.000 personas, riega 40 millones de árboles y el 30% de las hortalizas y el 70% de las frutas que exporta España. "Cerrarlo es perjudicial para España y los españoles. El PSOE cree que Murcia no es deficitaria en agua, que puede ser autosuficiente", ha apuntado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez, ha señalado, por su parte, que desde que llegó Sánchez a la Moncloa, la Región "solo ha sufrido plagas: la del sistema de financiación autonómica, la criminalización del diesel, las rectificaciones, la de la ministra Margarita Robles con Navantia*".

Ciudadanos, por su parte, se ha interesado por conocer si el Gobierno regional tiene en mente alguna medida para "frenar la sangría económica" de la desaladora de Escombreras, a lo que el presidente regional ha negado que la desaladora cueste 600 millones de euros a la Región.

"El caso está inmerso en un proceso judicial y soy extremadamente respetuoso con el trabajo de los jueces", ha dicho antes de avisar a Ciudadanos para que se preocupen sobre cuál es la postura de su grupo a nivel nacional sobre el agua y que se la exijan a Sánchez, "céntrense en las soluciones del agua y déjense de buscar basura".

Por último, Podemos se ha interesado por las previsiones de cuentas para 2019 aludiendo a que las familias "pagan muchos impuestos" y a una bajada del salario medio desde que López Miras es presidente de 256 euros al mes, acusando al PP de "ultraliberales de pacotilla" porque "cuando los conseguimos echar de la política cogen una puerta giratoria y se meten a trabajar en las mismas empresas que han beneficiado".

A esto López Miras ha contestado que las cuentas del próximo año estarán condicionadas por los ingresos, gastos, por priorizar el gasto social y luchar contra el "desprecio absoluto" del Gobierno de la nación y la bajada de impuestos en la región.

"Vamos a seguir con el presupuesto la senda de expansión, si tuviéramos 1.300 millones de euros más cada año como otras comunidades no tendríamos deuda", ha reprochado pidiendo al portavoz de Podemos, Óscar Urralburu que sea "serio" y "no mienta".