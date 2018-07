Este lunes comienza la sección 'MURcine' en el Aula Cajamurcia de Cartagena dentro del FICC

Actualizado 10/12/2012 6:38:48 CET

MURCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este lunes comienza la sección dedicada a realizadores de la Región de Murcia 'MURcine', dentro del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), a partir de las 18.30 horas, en el Aula de Cultura de Cajamurcia, con entrada gratuita hasta completar aforo, según han informado fuentes de la organización del evento en un comunicado.

De este modo, se podrán ver los cortos seleccionados y, además, contaremos con la presencia de varios realizadores que presentarán sus trabajos al público. Se proyectarán HOLDEN, de Roque Madrid, THE WHISTLER, de David Castro, MAIS, de Bernardo Hernández, VETE DE AQUÍ, de Juan Carlos Martínez, CARNE DE MI CARNE, de José García Bote, 5º IZQUIERDA, de Manuel Abrisqueta, LA NEVERA, de Juan Manuel Núñez y EL INCREÍBLE TRUENO ESCARLATA, de David Macián.

En el Nuevo Teatro Circo, a las 9.45 horas, podremos ver, dentro de la sección 'Cuento animado', la película 'El gato con botas'. A continuación, en la sección 'Jóvenes aficcionados' se proyectará la película de Berlanga 'La vaquilla'.

Por la tarde, a las 19.45 horas, siguen las proyecciones en el Nuevo Teatro Circo con los cortometrajes THE END OF THE WORLD, de Chris Downs, y EL BOLSO Y LA VIDA, de José Ignacio Tofé y Juan Calle Agredano. Tras ellos AMOR Y LETRAS, la última película de Josh Radnor, director que ya ganó el Premio Jurado Joven del FICC/39 con HAPPYTHANKYOUMOREPLEASE.

Asimismo, a las 22.20 horas, y tras la proyección del corto brasileño LINEAR, de Amir Admoni, tendremos ocasión de ver A ROYAL AFFAIR, excelente cine de época, complejo y sutil, que obtuvo dos Osos de Plata en Berlín 2012.

Las entradas para los largometrajes están disponibles en taquilla del Nuevo Teatro Circo, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Toda la información, en la web del festival.