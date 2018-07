Más de 130 personas muestran su solidaridad donando sangre en la jornada matinal del III Maratón de Murcia

Publicado 21/06/2018 13:22:20 CET

MURCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y concejales de la Corporación municipal han participado esta mañana en el III Maratón de Donación de Sangre de Murcia, en el que hasta las 13.00 del mediodía ya se habían contabilizado más de 130 de donaciones voluntarias cuya contribución permitirá garantizar las reservas de los hospitales murcianos este verano.

Coincidiendo con el Día Mundial del Donante de Sangre, este III Maratón, organizado gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, el Centro de Hemodonación y Radio Murcia-Cadena SER, se desarrollará durante un total de 10 horas: desde las 9.30 hasta las 14.30 y de las 16.30 a las 21.30 horas.

El alcalde ha realizado un llamamiento a todos los murcianos para que se animen en lo que resta de jornada a "donar vida".

Ballesta ha incidido en que "la donación de sangre es uno de los gestos más generosos y libres del ser humano. Generoso porque no hay otra fuente de sangre sólo el gesto libre y voluntario del ser humano y porque en España no existe remuneración por este tipo de donaciones. Además es un elemento de igualdad porque cuando uno dona no sabe a quién le va a favorecer esa sangre".