Medio centenar de los 70 liberados sindicales del sector educativo se incorporarán a sus puestos este martes

Actualizado 28/02/2011 15:37:57 CET

Los sindicatos del Comité de Resistencia --UGT, CCOO y Sterm-- anuncian que continuarán las protestas "con más fuerza"

MURCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48 liberados sindicales del sector educativo, de los 70 que actualmente existen, tienen previsto incorporarse este martes a sus puestos de trabajo y abandonar su dedicación a jornada completa a las labores de representación de los trabajadores. De ellos, 30 pertenecen a los sindicatos CCOO, UGT y Sterm-Intersindical, que en adelante contarán con 14 delegados para representar a más de 22.000 trabajadores.

De momento, los liberados sindicales del sector educativo son los únicos que han recibido la notificación para incorporarse a sus puestos de trabajo, según lo han hecho saber en rueda de prensa los secretarios generales de las Federaciones de Enseñanza de CCOO, Pedro Manuel Vicente, y de UGT, Antonio Francisco Ferrández, así como el representante de Sterm-Intersindical, Juan Ángel Sánchez, quien han hecho hincapié en que no se encuentran "nerviosos" por esta situación, que les hace "tener aún más fuerza".

En el conjunto del sector de la enseñanza, CCOO, UGT y Sterm, tienen actualmente 60 personas dedicados a ejercer la labor sindical, mientras que el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, y su equipo, por contra, "disponen de al menos 85 asesores que también son compañeros y tienen su destino en algún centro educativo de la Región y que no han sido cesados", ha precisado Vicente.

Sánchez ha explicado que la reducción de liberados sindicales "no se aplican por igual en los diferentes sectores", de forma que en la enseñanza alcanza el 75 por ciento del total. Así, ha explicado que lo que se ha hecho "ha sido eliminar la figura del liberado sindical, es decir, quien tenía horario completo de liberación sindical, y ahora se van a acumular las horas".

De momento, Vicente advierte que los liberados sindicales del sector educativo son los únicos que han recibido esta notificación con fecha de ingreso, porque "también se ha comunicado a otros sectores, pero sin indicar que deben incorporarse el día 1 de marzo a sus puestos de trabajo".

Vicente ha criticado que esta incorporación "va a suponer la aplicación inmediata de la Ley, porque de UGT, CCOO y Sterm se van a incorporar 30 personas a puestos de trabajo que ahora están siendo ocupados por interinos e interinas que irán, por su puesto, a ocupar un puesto en las listas del paro".

Por lo tanto, ha ratificado que "es verdad que la Ley de medidas de recorte conlleva un incremento en las tasas de desempleo en la Región de Murcia, por no hablar del conflicto y de la desestabilización que se está viviendo en los centros educativos como consecuencia de estos cambios".

Vicente ha dicho, no obstante, ha pedido al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, que "no se preocupe, porque CCOO, UGT y Sterm están reforzadas positivamente a pesar de esta merma de derechos sindicales, que corresponden a los trabajadores y vienen regulados en la Constitución española y en la Ley orgánica de libertad sindical".

"Que no se preocupe Valcárecl ni el Gobierno regional porque estamos reforzados, no nos vamos a detener y vamos a seguir rechazando y movilizándonos para decir no a todo lo que suponga una agresión a las condiciones de trabajo, a los derechos salariales y sociales de los empelados públicos", ha ratificado.

MOVILIZACIONES

En este sentido, Sánchez ratificó que las movilizaciones "van a continuar" y que el hecho de que se reduzca y se haga una aplicación rápida de la Ley de recortes en el sector educativo "no es una casualidad porque es el sector en el que se ha demostrado que hay un compromiso muy grande por parte de los trabajadores de enseñanza".

"Si piensan que cuando se reduzca el número de liberados sindicales va a mermar la movilización, están muy Personal de Administración y Servicios que trabaja en los centros educativos están trabajando colectivamente por la defensa de sus derechos y del servicio que prestan", ha ratificado.

Vicente, por su parte, h ahecho una valoración "muy positiva" de la acampada que tuvo lugar este fin de semana en la plaza del Cardenal Belluga contra la Ley de recortes. "Hemos estado muchos profesores y compañeros del sector sanitario y Personal de Administración, que consideramos que las cosas se pueden hacer de otra forma", ha señalado.

Al respecto, ha anunciado que este martes, los tres sidnicatos del Comité de Resistencia -UGT, CCOO y STerm-- han convocado "otra importante manifestación que saldrá a las 18.00 horas desde la plaza Fuensanta de Murcia y que terminará en la plaza de Flordablanca, en la que van a participar los líderes sindicales de CCOO, Ignacio fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez".

Asimismo, han anunciado que esta semana "se van a llevar a cabo concentraciones en Águilas, el próximo miércoles, y en El Palmar el próximo jueves". Además, en Molina de Segura también se van a llevar a cabo representaciones por parte de los compañeros del IES Cañada de las Heras con el fin único de rechazar la agresión como conseceuncia de la aprobación de la Ley de recortes".

En este sentido, ha anunciado que el Comité de Resistencia se reunirá esta semana para diseñar nuevas acciones y movilizaciones.

Además, los tres sindicatos, que componen el denominado Comité de Resistencia, van a presentar este lunes o este martes, una demanda de tutela de derechos fundamentales, al entender que la Ley de recortes "no hace más que atropellar leyes de rango superior, que tutela el derecho de los trabajadores a la representación sindical y creemos que vulnera la normativa de carácter estatal".

En concreto, solicitan que "en tanto en cuanto el juez no dictamine, sea la Administración quien decida la aplicación o no de la Ley".

Ferrández ha precisado que "CCOO, UGT y Sterm, planteamos un conflicto de competencias nada más aprobarse la Ley, y todo lo que es el desarrollo de esa Ley conlleva el consiguiente recurso o demanda por la vía jurídica".