Miles de personas se echan a la calle en Murcia para exigir "igualdad real" entre hombres y mujeres

Publicado 08/03/2018 21:12:51 CET

En un ambiente reivindicativo, han reclamado el fin de la brecha salarial, de los techos de cristal o de la violencia contra la mujer

MURCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han recorrido este jueves las calles del centro de Murcia en una manifestación multitudinaria bajo el lema 'Si las mujeres paramos, se para el mundo', convocada por el Movimiento Feminista de Murcia y al que se han adherido más de 30 colectivos ciudadanos con el fin de reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres, el fin de la brecha salarial, de los techos de cristal o de la violencia contra la mujer, entre otros objetivos.

La manifestación, de carácter festivo y reivindicativo, ha transcurrido pacíficamente desde su salida a las 20.00 horas desde la plaza de la Fuensanta de Murcia, en el centro de la ciudad, para atravesar posteriormente la Gran Vía, el Puente Viejo, el Parque Floridablanca y Torre de Romo hasta finalizar su recorrido el Barrio Santiago el Mayor, donde estaba prevista la lectura del Manifiesto Feminista como homenaje a las mujeres de las vías.

Al grito de "no estamos todas, faltan las asesinadas", "ninguna mujer es ilegal", "que viva la lucha de las mujeres" o "vosotros, machistas, sois los terroristas", los manifestantes han exhibido pancartas en las que se podía leer, por ejemplo, 'Lucha por tus derechos'; 'Sororidad contra el patriarcado'; 'No quiero ser tu piropo, quiero ser tu respeto'; o 'Voy a ser la mujer que me dé la gana de ser'.

Además, se podían leer eslóganes como 'Tus machistadas me producen patriarcadas'; 'Girls just wanna have derechos fundamentales'; 'Las mujeres tenemos fuerza para parar un tren'; 'Las trabajadoras del sexo también somos trabajadoras'; 'Estoy donde quiero y debo estar'; 'Vivas, libres, diversas, unidas'; o 'Mujeres A las Vías, no queremos muros, no queremos que dividan nuestras vidas', en una manifestación en la que también se han escuchado cánticos a favor del soterramiento.

La miembro del Movimiento Feminista de Murcia, Lucía Barbudo, ha recordado que la movilización persigue, entre otras cosas, acabar de una vez con la brecha salarial, con el techo de cristal, la precariedad a la que se enfrentan las mujeres o la discriminación por el hecho de ser mujeres. En el ámbito educativo, ha destacado que la Región ha registrado casos de bullying debido a la opción sexual.

"El femismo no se entiende si no va de la mano con el movimiento LGTBIQ y no hacemos una defensa conjunta por el acoso, la discriminación y la estigmatización que sufren las personas de este colectivo", según la miembro del Movimiento Feminista, quien ha señalado que el hecho de que el Gobierno regional "no se haya sumado al paro" de esta jornada "era esperable".

A título personal, Barbudo ha considerado que, para muchos políticos, el feminismo es "un pin y hacer un 'tic' en una fecha concreta como el 25-N contra la violencia machista o el 8-M por el paro internacional de mujeres, pero luego no hay una voluntad real de abordar este tema desde donde ellos tienen capacidad de hacerlo". Porque la capacidad de los colectivos sociales es la de "convocar a la gente" y la sensación es que los políticos "no están haciendo su trabajo en los despachos".

"Sobre el papel, la Ley en materia de violencia de género está bastante completa y está bastante bien, es de las mejores a nivel europeo, pero el problema es que, con los recortes, no se está haciendo lo que se decía que se iba a hacer", tal y como ha aseverado Barbudo en declaraciones a Europa Press.

LA MOVILIZACIÓN, UN ÉXITO EN MURCIA

La miembro del Movimiento Feminista ha recordado que la convocatoria se ha extendido por todo el Estado español y también a otros países y ciudades del mundo. "Tiene su origen en el día de la mujer trabajadora pero en Polonia, en 2016, debido a la Ley contra el aborto que querían aprobar, las mujeres hicieron un paro que trascendía el ámbito laboral", ha rememorado.

En concreto, la huelga se extendió entonces al ámbito estudiantil, al de consumo y cuidados, lo que constituyó el "germen" de la movilización. En 2017, participaron más de 54 países por todo el mundo y este año, las organizadoras esperan "una participación masiva". En Murcia, han calificado la movilización como un "éxito" porque la ciudad estaba "hasta arriba".

Ha reconocido que las redes sociales han facilitado mucho la difusión de la manifestación, y cada uno de los 30 colectivos participantes se han organizado por su cuenta, "aportando mucho a la convocatoria". Ha destacado que el 8 de marzo es "señalado" a nivel internacional, por lo que la gente "se convoca sola, debido a que la situación es insoportable".

Barbudo ha señalado que, de un tiempo hasta ahora, la calle "estaba bastante muerta", por lo que el movimiento feminista "es de lo más emocionante que está pasando en política". Ha destacado que "no es una reivindicación nueva, sino que viene de muy atrás, pero está teniendo muchísima fuerza porque nos estamos organizando más en los espacios y tejiendo una red de apoyos bastante importante entre las mujeres".

Entre los más de 30 colectivos que han respaldado la causa, Barbudo ha recordado que también están incluidos colectivos que tienen que ver con la agricultura, porque "la mujer en el campo está absolutamente invisibilizada". También se ha sumado el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Seco (CATS), que "están sufriendo una persecución importante con la nueva legislación".

Asimismo, ha citado la lucha de las mujeres "racializadas", como el colectivo de mujeres feministas gitanas que también forma parte de la convocatoria.

MANIFESTACIONES POR LA MAÑANA

Cabe recordar que este jueves por la mañana, CCOO y UGT habían convocado una huelga general parcial de dos horas de duración por turno, así como sendas concentraciones a las 12.00 horas en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia y en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena.

En el caso de Murcia, miles de personas, unas 2.000 según UGT y CCOO, se han concentrado bajo el lema '#vivaslibresunidas por la igualdad' para clamar por la igualdad real entre hombres y mujeres en el marco de la huelga feminista convocada con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo.

La concentración ha transcurrido en un ambiente festivo y ha estado animada por 'performances' y representaciones llevadas a cabo por los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia que han escenificado, entre otras cosas, la violencia machista y la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres.

En Cartagena, mas de un millar de personas han realizado una marcha en apoyo al paro mundial de mujeres a las 11.00 horas desde Plaza de España hasta Palacio Consistorial, donde una hora más tarde, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha leído un manifiesto en la puerta de Palacio Consistorial.

La jornada ha transcurrido sin incidentes, a excepción de los denunciados por la Plataforma Pro-Soterramiento, que ha advertido sobre una "carga" policial contra varias mujeres que se habían concentrado en el entorno de las vías para participar en una comida popular organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer y que han resultado "magulladas y lesionadas", incluso, con algún brazo "torcido".