Podemos pide a la Croem que no "confunda" sus intereses con los de toda la Región

Publicado 22/06/2018 13:14:13 CET

MURCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, ha pedido a la Croem que no "confunda" sus intereses con los de toda la Región. Así, critica que la patronal salga ahora "envalentonada contra unos vecinos que lo que hacen es defender que no partan su vida en dos. Todos queremos que llegue el AVE, pero puede esperar hasta que se haga el soterramiento y así sea beneficioso para la Región en su conjunto, no para unos pocos".

Además, es "llamativo" que la Croem "haya sido tan poco beligerante durante estos años de mayorías del PP y ahora ponga el grito en el cielo por algo tan humano, como es que no te construyan un muro que impida a 60.000 familias llevar una vida normal".

Urralburu ha señalado que la Croem ha sido "muy tolerante con los incumplimientos del PP y del PSOE desde el año 2006, como con los desfalcos de ADIF y, sin embargo, se ha mostrado poco sensible con las demandas de los habitantes de Murcia y de la Plataforma Prosoterramiento".

Además, ha recordado que de poco sirven, al menos para Podemos, "las amenazas a las decisiones de la Asamblea Regional, sede de la soberanía popular. Nosotros vamos a seguir trabajando por la mayoría social. Ya nos dijo el Cemop que la llegada del AVE en superficie no es una prioridad para la gente de la Región".

Asimismo, ha hecho hincapié en que la Croem "no ha contribuido en nada a la demanda de infraestructuras que, de verdad, hubiesen supuesto un valor añadido para la economía, en especial el Corredor Mediterráneo, la ZAL y la apuesta por las renovables".

Eso sí, ha dicho Urralburu, "se enfrenta ahora a un movimiento ciudadano que lo único que pretende es evitar que sus barrios se conviertan en guetos. La llegada del AVE puede esperar y esto no va a suponer un factor decisivo de la economía regional. Haber apoyado las políticas del PP ciegamente tiene estas cosas, y es que esa ceguera les impide ordenar las prioridades reales de los murcianos".