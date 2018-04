Policía Nacional recoge dos denuncias de apropiación de 130.000 euros a través de una app bancaria falsa

Publicado 17/04/2018 11:41:59 CET

MURCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional advierte sobre diferentes aplicaciones apps falsas que simulan apps originales, en el mercado oficial de aplicaciones de Google Play y otras.

Hace unos días se recogieron diversas denuncias donde se daba cuenta de cargos fraudulentos en cuentas bancarias de una conocida entidad bancaria, en las que se apropiaron de más de 130.000 euros. Dicha entidad fue víctima de la creación de una aplicación fraudulenta que aparentaba ser la original.

La operatividad de la aplicación fraudulenta y finalidad es hacerse con los datos suficientes para poder operar y extraer la totalidad del dinero existente en la cuenta bancaria

La operatividad de estas apps es la siguiente: el cliente decide descargarse la aplicación de su entidad bancaria y para ello acude a una aplicación de descargas oficiales; desde ahí baja e instala la app en su móvil u ordenador.

Una vez instalada la aplicación, le solicita sus credenciales de acceso, tales como contraseña, usuario, numero de cuenta, datos suficientes para poder acceder a su banco y realizar las transferencias o extracciones suficientes hasta el vaciado total del dinero de la cuenta bancaria.

Por ello, la Policía Nacional recomienda sospechar ante aplicaciones que solicitan además de la contraseña, para acceder a la misma, otros datos como el número de cuenta corriente o los números de tarjeta de debito/crédito; y antes de instalar la aplicación contrastar la información con la web de la empresa y ver que coinciden los enlaces facilitados.

Instalar la misma desde el enlace que le facilite la entidad en su web oficial, además de tener actualizados los dispositivos móviles con las últimas versiones, tanto de sistema operativo como de las aplicaciones que estén ya instaladas.

También se puede descargar programas que ayudan a reforzar la seguridad de nuestros dispositivos móviles y siempre acceder desde ella y no hacerlo desde el navegador, además de establecer un código de desbloqueo o contraseña para aumentar la seguridad e intentar no acceder al servicio de banca on line desde redes wifi públicas.