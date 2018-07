PP acusa al delegado del Gobierno de utilizar las instituciones para darse a conocer y convoque reuniones "mudas"

Actualizado 29/06/2018 13:16:37 CET

MURCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de la Región de Murcia, Nuria Fuentes, ha acusado al delegado del Gobierno, Diego Conesa, de "utilizar las instituciones para darse a conocer convocando reuniones mudas", por lo que ha exigido que "dé la cara".

Fuentes, que ha comparecido en rueda de prensa, ha celebrado la disposición del presidente murciano, Fernando López Miras, ya que se ha puesto a disposición de los ministros de Fomento, Transición Ecológica y Hacienda para hablar "cuanto antes" de los temas más importantes para la Región de Murcia: la Alta Velocidad, el agua y la financiación autonómica.

Frente a la postura que el presidente del Ejecutivo regional ha tomado para "poner solución a estos temas vitales para todos los murcianos", ha dicho Fuentes, "nos encontramos la adoptada por el delegado del Gobierno, que ha decidido convocar las reuniones a puerta cerrada, encuentros mudos, para que los murcianos conozcan solo su imagen hasta ahora desconocida".

"Hoy le dirá a los vecinos lo que quieren escuchar y mañana a los empresarios otra versión distinta", ha reprobado. Y es que, asegura, Diego Conesa "quiere quedar bien con todo el mundo y contentar a todos pero se está dando cuenta de lo que es gobernar".

A su juicio, "es lamentable que Conesa no dé la cara, ni ponga voz cuando se reúne con los distintos colectivos de la Región", y ha manifestado que "solo busca el aplauso fácil, sin mojarse y sin dar plazos de llegada de la Alta Velocidad a la Región, tampoco se pronuncia sobre si va a montar la catenaria para que el AVE llegue en superficie de manera provisional, mientras que en paralelo se realizan las obras del soterramiento como había previsto el Gobierno del PP o si lo retrasarán tres años".

Por ello, ha instado al PSOE a "traer el AVE ya porque está en su mano cumplir plazos y compromisos y continuar, de forma simultánea, con el soterramiento", porque, ha insistido, el PP "no quiere que llegue la Alta Velocidad en superficie sin asegurar el soterramiento, un AVE soterrado que con el gobierno saliente del PP lo teníamos garantizado con plazos definidos y contemplado en el presupuesto".

Asimismo, ha vuelto a criticar que el PSOE "lleve 15 días gobernando y solo se pasean para que les aplaudan, pero deben tomar decisiones ya".

"Parece que Conesa y Pedro Saura no son de Murcia ni conocen la realidad de la Región, ya que han tenido que llegar a las instituciones para escuchar a la sociedad y decidir", ha indicado, para después cuestionar que "acaso no sabían que el AVE iba a llegar".

Fuentes ha recordado que "en política es fácil divagar y vender humo, lo difícil es ser contundente y tomar decisiones, y ahora les toca mover ficha".

Igualmente, ha señalado que "quizá se haga tanta foto para mejorar el grado de conocimiento que los murcianos tienen sobre él porque, según la encuesta del Cemop, tan solo un 35,5% le ponían cara a Conesa frente al 63,5% de los murcianos que conocen al presidente López Miras. Tan solo el líder de Ciudadanos es menos conocido que Conesa".

Por otra parte, la portavoz del PPRM ha puesto en valor la inminente apertura del aeropuerto de Corvera "impulsada" por el presidente del Ejecutivo autonómico, junto al Gobierno saliente del PP.

"Gracias a los dos gobiernos del PP se han licitado los servicios para poner en funcionamiento esta infraestructura vital para el desarrollo económico y turístico de la Región de Murcia y que será una realidad gracias a que el PSOE ya no puede tomar decisión alguna y que no está en sus manos que frene su puesta en funcionamiento, porque si de ellos dependiera, la Región no contaría con esta infraestructura", ha concluido.