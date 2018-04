PP advierte que los diputados murcianos que voten 'no' a los PGE pondrán por encima "sus siglas a su tierra"

Publicado 05/04/2018 11:19:06 CET

Cree que los murcianos "deberían recordar siempre a esos diputados que voten 'no' a los mejores presupuestos de la historia de la Región"

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Teodoro García, ha considerado que los diputados por la Región que voten 'no' a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 estarán votando en contra de los "mejores" presupuestos de la historia de la Comunidad y estarán "poniendo por encima sus siglas a lo que significa su tierra".

En concreto, ha advertido que los diputados que voten 'no' a los PGE "estarán votando 'no' al soterramiento, 'no' a la llegada del AVE a Cartagena, 'no' a la llegada del AVE a Lorca, 'no' a la subida de las pensiones, 'no' a la bajada de los impuestos y 'no a la equiparación salarial de los policías y los guardias civiles".

A su juicio, "no hay ninguna razón por la que un diputado murciano en el Congreso se pueda oponer a estos Presupuestos", y cree que cualquier murciano debería poner por delante los beneficios que generan" estas cuentas y "votar con el corazón puesto en su tierra", tal y como ha declarado en una rueda de prensa.

García considera que "por fin tenemos un Gobierno que ha reconocido nuestras necesidades y las ha plasmado en los PGE", que para el PP son los "mejores" de la historia de la Comunidad. Por ello, estima que los ciudadanos murcianos "deberían recordar siempre a esos diputados que voten 'no' a los mejores presupuestos de la historia de la Región".

Asimismo, considera que los Presupuestos son los "mejores" para esos colectivos con los que el PP se ha reunido y que "han manifestado su conformidad con la inclusión de la equiparación salarial, con la subida de sueldos a los funcionarios y con la reducción de impuestos".

De la misma forma, considera que se trata de los mejores Presupuestos "para todos los murcianos que se han alegrado por la inclusión de los proyectos estratégicos que la Región necesita para conquistar el futuro".

Se trata, añade, de unos proyectos que están contemplados en los PGE para 2018 y que "pasan por el soterramiento de las vías a su paso por Murcia, por la llegada del AVE a Cartagena, por la integración del ferrocarril en Lorca, por la Variante de Alcantarilla y por la regeneración de la bahía de Portmán, que es el mayor desastre medioambiental de la historia y que por fin se va a poder culminar".

Igualmente, ha recordado que los PGE de 2018 incluyen "todos esos proyectos estratégicos que también nos unen con Valencia, como es el caso de la A-33 y su continuación desde Yecla hasta Caudete".

Por ejemplo, ha señalado que con los PGE de 2018, cada murciano "se va a ahorrar de media unos 440 euros en impuestos". Por ejemplo, recuerda que el PP ya aprobó hace dos años que los 'mileuristas' con ingresos por debajo de los 12.000 euros no pagaran impuestos, y ahora se extiende la medida "a todos aquellos que ingresen menos de 14.000 euros al año".

Asimismo, ha señalado que se incrementan las deducciones fiscales de todos los que cobren por debajo de 14.000 euros al año a todos los que cobren menos de 18.000 euros.

García también ha defendido que los nuevos Presupuestos van a beneficiar "tanto al sector público como al privado". En el caso del sector público, incluye una subida de salarios pactada con los sindicatos hasta el 8 por ciento durante los próximos tres años, "y se incluye por fin esa ansiada equiparación salarial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Así, ha destacado que los policías y guardias civiles de la Región "van a poder tener un ingreso que es parte de esa equiparación salarial y que se va a incorporar en su nómina a partir del momento en el que entran en vigor los PGE" que, "si todo va bien, será a finales del próximo mes de junio".

"De esta forma, cumplimos nuestros compromisos, incluimos más de 600 millones de euros para la equiparación salarial y cumplimos con las exigencias que los diputados del PP por la Región y el Gobierno regional hemos trasladado a los distintos ministerios y al Gobierno de España", ha concluido.