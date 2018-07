PP Ayuntamiento Murcia: "Ya no hay AVE, ya no está el PP, se ha cumplido el objetivo"

Publicado 23/07/2018 13:50:04 CET

MURCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Popular en Murcia, Eduardo Martínez-Oliva, ha asegurado que Murcia "no se resigna a permanecer dos años y medio sin que el AVE entre a la ciudad" y parte de la premisa de soterramiento sí, pero AVE "ya".

Y es que, ha lamentado, "ya no hay AVE, ya no está el PP, objetivo cumplido, dado que "tiene prohibida su entrada a Murcia hasta, como mínimo, finales de 2020, porque así lo decidió Podemos y PSOE, con la complicidad de Ciudadanos".

La prioridad absoluta de todos, ha recordado en rueda de prensa, era el muro, pero parece ser que "ya no es problema y se mantiene, pero no tenemos AVE; tenemos cerrado el paso a nivel pero no tenemos AVE; los barrios quedarán incomunicados y el resto de obras que se iban a licitar hace un mes no lo están, pero no tenemos AVE; beneficios para los vecinos de los barrios afectados fuera de promesas cero, y beneficios para Murcia cero".

"Ahora el muro se vuelve pantalla acústica y ya no mata pájaros, la pasarela ya es legal y segura, el soterramiento se realizará sin agujero y todos contentos, el paso a nivel puede permanecer cerrado y los ascensores de la pasarela serán extraordinarios", ha ironizado el concejal, que ha ofrecido una rueda de prensa para denunciar las "mentiras y manipulaciones" de PSOE y Podemos respecto al soterramiento y el AVE en Murcia.

El desvío provisional entrará en funcionamiento en septiembre, según ha recordado, por el que circularán del orden de 80 ó 90 trenes a diario: mercancías, cercanías y Euromed, "pero hay uno que no podrá pasar, el AVE".

El concejal ha recordado que ya el alcalde José Ballesta preguntó a la nueva presidenta de Adif que cuántos meses se adelantaba el soterramiento con la medida de que el AVE no llegará en superficie, "qué beneficios podría tener en cuanto a la reducción de los plazos, como dijo el delegado del Gobierno, Diego Conesa, y la presidenta dijo que no se acortaban los plazos ni un sólo día y el cronograma de las obras se mantenía intacto".

Por ello, el edil ha ahondado en "discrepancias" a lo largo de estos últimos años sobre el AVE, advirtiendo que incluso el PSOE dijo que Murcia "tendría dos AVES e infraestructuras de primera, que tendríamos trenes híbridos que nos conectarían con Madrid en tres horas".