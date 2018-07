El PP considera que "Diego Conesa castiga a la Región de Murcia a un futuro sin AVE"

Publicado 13/07/2018 14:45:01 CET

MURCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Nuria Fuentes, ha afirmado este viernes en su comparecencia ante los medios de comunicación que "el PSOE murciano vuelve a castigar con sus decisiones a la Región de Murcia; esta vez nos condenan a un futuro sin AVE".

Y es que, ha matizado Fuentes, "en un mes en el PSOE se han retratado y quitado la careta", por lo que se ha preguntado "cómo es posible que en tan solo 30 días se le pueda hacer tanto daño a la Región de Murcia".

"No a los trasvases, no a la reforma del sistema de financiación autonómica, no a la Alta Velocidad y no a la libertad educativa, o lo que es lo mismo no al progreso de la Región", ha criticado la portavoz popular, para quien esta negativa continua solo responde a "una política sectaria y de castigo a las regiones donde gobierna el PP".

Al respecto, ha indicado que "el PP y el presidente López Miras estarán siempre enfrente de estas decisiones que condenan a los murcianos a ser ciudadanos de segunda categoría y los defenderá con contundencia, porque el PSOE nos quiere castigar sin Alta Velocidad, sin un sistema igualitario y justo de financiación autonómica, sin trasvases de agua y sin una educación basada en la libre elección de centro por parte de los padres".

En este punto, ha explicado que la opción propuesta por el delegado del Gobierno en la Región como alternativa a la llegada del AVE, como es el uso de la Variante de Camarillas, "es una realidad gracias a los gobiernos del PP para mejorar las infraestructuras ferroviarias en la Región y ellos ahora la quieren utilizar como un apaño y un remiendo para frenar la Alta Velocidad2.

"El PSOE en la Región engaña a los murcianos, disfrazan con palabras la auténtica realidad, el AVE no llegará a la Región en dos años" como ha asegurado Diego Conesa, al que ha preguntado "donde irá a parar el dinero contemplado para las obras de llegada de la Alta Velocidad, a qué comunidad autónoma va a ir destinado, qué hipoteca va a pagar el PSOE con el dinero de todos los murcianos".

"El AVE es una infraestructura original que no tiene sustitutos", ha dicho la portavoz del Partido Popular regional, para insistir que todo lo demás "es otra cosa y no Alta Velocidad2.

Para finalizar, Nuria Fuentes ha afirmado que "el PP continuará defendiendo que la Región tenga infraestructuras del siglo XXI y todos los partidos que lo impidan o se opongan tendrán que responder ante los murcianos".