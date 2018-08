El PP considera que "la 'zozobra' la crea el PSOE cada vez que gobierna y cuestiona el Trasvase Tajo-Segura"

Publicado 22/08/2018 18:09:47 CET

Fernández (PP) afirma que "generar inquietud es catalogar el Trasvase como algo excepcional y la Cuenca del Segura como no deficitaria"

MURCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria del PP regional de Política Autonómica, Patricia Fernández, ha considerado que "el PSOE es el que crea la incertidumbre, la inquietud y la zozobra cada vez que gobierna y cuestiona día sí y día también el Trasvase Tajo-Segura", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Fernández ha hecho estas declaraciones tras conocer las declaraciones que en materia hídrica ha hecho el delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa, quien ha pedido "seriedad y rigor" a otros actores sociales y políticos, quienes, asegura, "están sembrando inquietud respecto a los trasvases".

Al respecto, Fernández le ha recordado que "sembrar inquietud es catalogar el Trasvase Tajo-Segura como algo excepcional y a la Cuenca del Segura como no deficitaria" que es como la definió la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

A juicio de Fernández, "es un atrevimiento que Conesa diga a los regantes y agricultores que tienen agua para regar", por lo que le ha preguntado "si eso le legitima a retrasar el trasvase y alargar su sufrimiento".

Igualmente, la vicesecretaria 'popular' ha cuestionado al delegado del Gobierno cuáles son los motivos para que hoy, día 22 de agosto no esté circulando el agua por el Trasvase Tajo-Segura", por lo que ha asegurado que, "con estas perspectivas lo normal es estar preocupado, inquietarse y tener zozobra".

"El agua del trasvase, y sobre todo en esta época estival, es más que necesaria para que los agricultores culminen sus cosechas y que puedan alcanzar la madurez que necesitan; y la realidad es que por el trasvase no circula agua a día de hoy", ha dicho Fernández, quien ha criticado que "según Conesa el Trasvase de 20 hm3 está autorizado, pero la realidad es que la trasferencia de agua no está publicada en el BOE y el agua no discurre por el canal; esto son hechos y no palabras".

"Al PP lo único que le interesa es que los regantes tengan el agua que necesitan y a día de hoy no es así ; estamos en época de sequía y disponen de menos cantidad de agua", ha dicho Patricia Fernández para finalizar recordando que "hay una ley que regula el Trasvase Tajo-Segura y desde el PP exigimos que se cumplan con las cantidades a trasvasar y los plazos establecidos".