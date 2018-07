El PP critica a Ribera por "renunciar a los trasvases" y exige a Conesa que le "plante cara"

Publicado 04/07/2018 12:46:17 CET

CARTAGENA (MURCIA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Jesús Cano, ha criticado las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que dijo que los envíos de agua al Segura debían ser "algo extraordinario", lo que significa, según ha puntualizado que "renuncia a los trasvases, menos agua, menos cultivos y la autosuficiencia hídrica con dependencia exclusiva de la desalación" y le ha exigido al delegado del Gobierno que "no se esconda" y que "plante cara aunque ponga en riesgo su sillón de Delegado del Gobierno".

El 'popular' se ha mostrado preocupado porque los socialistas van a imponer la política de agua que defiende Cristina Narbona lo que "es una amenaza para los regantes y agricultores", recordando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dijo en Albacete que "había que poner fin al trasvase Tajo-Segura".

Cano ha acusado a los socialistas murcianos de refugiarse en el Pacto Regional del Agua para no dar la cara. Por eso ha pedido al delegado del Gobierno que "plante cara a sus compañeros socialistas en Madrid y defienda los intereses de la Región de Murcia", ha dicho a pesar de que ha advertido de que "no va reivindicar nada. No han levantado nunca la voz cuando sus compañeros de Castilla-La Mancha han atacado a la Región y Diego Conesa no va a hacerlo ahora ante Madrid porque no quiere poner en riesgo el cargo".

A su juicio, la ministra es "más demagógica que ecológica, con un alto grado de obsesión antitrasvasista". Ha pedido una reunión de la Comisión Técnica de Desembalses que debe autorizar un nuevo trasvase del Tajo al Segura de 38 hm3 en cumplimiento de las reglas de explotación recogidas en la Ley del Memorandum.

Aparte de eso, el PP presentará una moción en la Asamblea Regional para pedir al Gobierno nacional que retome de "forma prioritaria y urgente, el trabajo para cerrar el Pacto Nacional del Agua que dejó prácticamente terminado el Ejecutivo de Mariano Rajoy".

Por otro lado, el diputado popular ha criticado que ciudadanos se arrogue ahora la propuesta de interconectar las desaladoras cuando el 7 de marzo de 2017 votaron en contra de una moción presentada por el PP en la Asamblea Regional y que pedía exactamente la conexión entre las plantas desalinizadoras.