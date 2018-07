PP critica que Zapatero discrimine a la Región de Murcia "al mismo tiempo que la elogia"

Actualizado 28/02/2011 15:27:19 CET

Destaca que el Tribunal de Cuentas reconoce que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene unas cuentas muy saneadas

MURCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por Murcia del Partido Popular Vicente Martínez Pujalte ha criticado que "Rodríguez Zapatero discrimina a la Región de Murcia al mismo tiempo que la elogia. Nadie lo puede entender".

"Si Zapatero dijo que se estaban haciendo bien los deberes, si la ministra Salgado afirmó que estábamos en la buena dirección, no podemos entender que después aprueben la autorización de deuda a otras Comunidades Autónomas y a la Región de Murcia no", ha añadido el diputado murciano.

Por eso, ha advertido que "no vamos a dejar de denunciarlo. La Región de Murcia tiene que recibir el mismo trato que otras Comunidades Autónomas, porque no podemos olvidar que además de que el Gobierno de Zapatero no permite la deuda, la Región de Murcia también ha sufrido discriminación por la deuda histórica". De hecho, ha asegurado que "si se hubiera reconocido la deuda histórica, la Región de Murcia no habría tenido déficit este año".

Vicente Martínez-Pujalte ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha informado de que esta semana se reúne la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas para aprobar las recomendaciones que desde el Congreso de los Diputados se van a hacer en relación a las cuentas de la Región y que fueron debatidas hace un par de semanas.

Al respecto, ha recordado que el Tribunal de Cuentas considera que "la Región de Murcia ha realizado una buena gestión económica que ha permitido unos servicios de calidad con unas cuentas austeras y transparentes".

Por este motivo, ha añadido que "no se explica que el PSOE vaya a votar a favor de las resoluciones del Tribunal de Cuentas en el Congreso de los Diputados y que en la Región de Murcia la socialista Begoña García Retegui critique unas cuentas que, como ha señalado el Tribunal están muy saneadas".