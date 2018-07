PP llama a la cordura y dice que la democracia "no necesita gente con calculadoras para ver si suman o no escaños"

Actualizado 21/12/2015 13:43:17 CET

MURCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato electo del PP por Murcia al Congreso y cabeza de lista, Teodoro García, ha llamado a la "cordura" para que se deje gobernar a la lista más votada, que ha sido el PP. Y es que, ha advertido, "esta mañana todo el mundo está con una calculadora en la mano viendo si suman o no suman escaños y nuestra democracia hoy no necesita gente con calculadoras en la mano, sino gente que tome decisiones".

Acompañado por tres candidatos al Congreso y los tres electos del Senado por la Región de Murcia, García hace una lectura positiva de los resultados electorales, por cuanto el PP "ha ganado las elecciones en un contexto muy difícil", alertando que "no se puede sustituir una mayoría absoluta de un partido por mayoría absolutas tricolores o cuatricolores".

Según ha reseñado, Mariano Rajoy "es el único presidente a nivel europeo que ha gestionado una crisis muy importante, ha tomado medidas muy duras y ha salido reforzado de esta situación, ya que el resto han perdido todos". "Ha gestionado cuatro años muy duros y si la legislatura hubiera durado cinco años los resultados hubieran sido mejores", ha asegurado.

En clave política, espera que estos resultados sirvan para "no entorpecer el crecimiento económico" y ha insistido en que los 'populares' tanto en Murcia como a nivel nacional han sido "la fuerza más votada con bastante diferencia".

Aunque reconoce que el PP "tiene una mayoría no demasiado holgada", considera que "se pueden llevar a cabo importantes acciones de gobierno y pactos y consenso, ya que no puede servir para imponer un bloqueo en España, sino que la nueva etapa política tiene que servir para que el consenso y el acuerdo se pongan al servicio de los ciudadanos".

Por ello, García ha señalado que "los diputados del PP elegidos vamos a abrir una nueva etapa de Murcia en Madrid, en la que vamos a trabajar para que la Región tenga más peso en Madrid".

Del mismo modo, el candidato electo ha dejado claro que "no vamos a defraudar, llevaremos los temas más importantes para los murcianos a Madrid y entre nuestras prioridades se encuentra la creación de empleo, el incremento de la financiación autonómica y la lucha por el agua que debe salir donde sobra a donde falta".

Y es que, ha manifestado, "en democracia la sociedad necesita a representantes que trabajen desde el primer día, y no políticos con calculadora que especulen quién pueden gobernar sin respetar la lista más votada".

Para concluir, ha indicado que "todo el que haya metido una papeleta del PP en una urna no se va a arrepentir porque nos pondremos a trabajar; y el que no haya optado por nuestra opción vamos a conseguir que la opción ganadora no sea otra que la del PP".

Por su parte, el número 1 en la lista del PP al Senado, Pedro José Pérez, ha afirmado que se pondrán en marcha iniciativas en defensa de los intereses de Murcia. "Nos da igual tener mayoría absoluta o no, lo importante es colaborar con el Gobierno de España para que todos los proyectos de ley se realicen lo antes posible", ha finalizado.