PSOE acusa a López Miras de ser "un presidente incendiario, irresponsable y mentiroso"

Publicado 13/07/2018 17:36:30 CET

MURCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSRM-PSOE y portavoz de la Ejecutiva regional, Francisco Lucas, ha asegurado que Fernando López Miras "es un presidente incendiario, irresponsable y mentiroso, que gobierna de espaldas a la ciudadanía de la Región de Murcia".

Y es que, denuncia, "no solo recibe órdenes del procesado Pedro Antonio Sánchez, sino también del presidente de Croem, que le dicta lo que es bueno o no para ellos y no de lo que verdaderamente preocupa a la ciudadanía de la Región".

Asimismo, ha aseverado que el PP "está nervioso, porque el Gobierno socialista y Diego Conesa han resuelto en solo 20 días lo que el PP ha sido incapaz en 23 años".

Lucas ha explicado que "lo único cierto es que el Gobierno de España y el delegado del Gobierno se preocupan por los vecinos de la Región de Murcia. Es el momento de hacer política desde el diálogo y se ha acabado el tiempo de la imposición y la política autoritaria que practica el Partido Popular".

El portavoz de la Ejecutiva regional del PSRM ha recordado que a partir de mayo de 2019, la Región de Murcia "tendrá como presidente a Diego Conesa". "Será un presidente con palabra, honrado, honesto y de fiar, no como López Miras, que miente y pretende crispar, de manera bochornosa, a la sociedad que ya no cree en el PP", ha concluido.