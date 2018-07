PSOE denuncia que sólo 14.873 murcianos, de los más de 30.000 con derecho, perciben prestación

Actualizado 27/01/2010 15:34:27 CET

Lola Hernández anima a reclamar judicialmente a quienes no reciban las prestaciones por Dependencia

MURCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PSRM-PSOE, Lola Hernández, denunció hoy que "sólo 14.873 murcianos, de los 42.708 murcianos valorados --de los que más de 30.000 cuentan con derecho--, perciben prestación o servicio por la Ley de Dependencia", al tiempo que insistió en la "engañosa y mala" gestión del Gobierno regional para la implantación de la normativa en la Comunidad Autónoma de Murcia así como su "ineficacia".

De hecho, el Consejo Territorial de la Dependencia, celebrada el pasado lunes, acordó que los plazos para resolver los expedientes no pasara de seis meses, "pero en la Región no nos afecta pues se superan los doce meses; pero es más, en esta Comunidad no existe ni reglamentación que regule el procedimiento de la atención a la Dependencia, el sistema de co-pago o el decreto de incompatibilidades".

Para Hernández, la gestión de la Ley de Dependencia en la Comunidad "es oscura y va contra todos los principios de la Administración Pública de transparencia, celeridad y capacidad de defensa de los ciudadanos".

Así, añadió, "aún no se han contestado a las personas que se les ha impedido acceder a dos prestaciones diciendo que podían incurrir en incompatibilidad. Una respuesta que no es legal, ya que no hay base reglamentaria que la sustente".

De manera que Hernández animó a "aquellos ciudadanos que no se les ha resuelto el plazo y que no se les ha notificado que tengan que cumplimentar ninguna documentación, que reclamen jurídicamente ante la Administración pero también ante los tribunales porque se trata de un derecho que tenemos todos los españoles".

"Ya basta de mentiras e indefensión", apostilló la diputada, que recordó que en comunidades como Murcia, Valencia o Madrid se han creado plataformas ciudadanas "y están atendiendo jurídicamente a los usuarios del sistema a los que no se les da respuesta".

Al tiempo que advirtió que la Consejería de Política Social "culpa a los ayuntamientos de la mala gestión de la aplicación de esta ley". Además, aseguró, "la información publicada en el IMAS es mentira, no existen 18.000 personas beneficiarias de la prestación". "Lo que ocurre en Murcia es demencial", lamentó.

Hernández recordó así que el Observatorio de la Dependencia dio un punto en la gestión del sistema a Murcia, que junto con Madrid, Canarias y la Comunidad Valenciana, está a la cola de la gestión de la Dependencia "porque lo están haciendo a propósito".

Así se preguntó "por qué los murcianos no tenemos derecho a algo que contempla la ley y el Gobierno de esta Comunidad no cumple con la legislación vigente en materia de Dependencia, dónde está la transparencia y celeridad, qué dinero ha puesto esta Comunidad para la gestión de la Dependencia frente a los 30 millones de euros del Gobierno central o qué está haciendo la Consejería de Política Social".

Desde luego "es el equipo más deficiente que ha tenido esta Comunidad Autónoma en años en la gestión de políticas sociales en momentos tan dificultosos como los que estamos viviendo", remarcó Hernández, tras lo que matizó, "todos nos veremos afectados en algún momento de nuestra vida por lo que necesitamos que los pilares de esta sistema estén bien puestos".