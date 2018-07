PSOE Murcia celebra que el AVE llegue a Murcia soterrado en 2020 y advierte que el PP tiene "poca credibilidad"

Publicado 13/07/2018 18:06:47 CET

MURCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en Murcia, Susana Hernández, ha valorado las declaraciones realizadas por el delegado del Gobierno, Diego Conesa, que ha anunciado que el AVE llegará a Murcia soterrado durante el segundo semestre de 2020. "Este anuncio demuestra que ha escuchado a los vecinos, por lo que recibimos esta noticia con alegría", ha apuntado.

Ha añadido que "al final todos defendemos el convenio de 2006, firmado por el Gobierno de Zapatero, que consistía en un soterramiento integral, desde Senda de los Garres hasta Nonduermas, aunque el PP y el alcalde José Ballesta se empeñaban en soterrar en 2015 sólo el tramo de Santiago el Mayor, olvidándose por completo del resto de las obras".

En este sentido, ha recordado que fue su antecesor, José Ignacio Gras, "el que hizo entender al alcalde y al resto del municipio que eso no podía ser así, que las obras no podían ejecutarse montando y desmontando y que había que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado".

Hernández ha destacado que "la primera muestra de complicidad del actual delegado del Gobierno con los vecinos fue la retirada de la Policía Nacional, que tenía asediada la zona de las vías aumentando la crispación, y ahora anuncia que mantendrá el paso a nivel de Santiago el Mayor el máximo tiempo posible. Estas eran las principales exigencias del Grupo Socialista, por eso, el anuncio de hoy lo tomamos con mucha alegría, aunque no sólo por nosotros sino por los vecinos, que nos lo ha pedido una y otra vez"

Asimismo, se ha referido a las declaraciones de la portavoz del PP, Nuria Fuentes, y ha afirmado que "el AVE se retrasa al segundo semestre de 2020 pero no por el anuncio de hoy, sino porque el PP prometió que estaría en Murcia en 2014 y estamos escuchando demoras del Gobierno de Rajoy desde 2015, cuando el ex delegado aseguró que se iba a comer las uvas en la puerta del Sol de Madrid, sin embargo no hemos oído a ningún miembro del PP de la Región o del municipio ni una queja, por lo que es hipócrita que salgan hoy corriendo alarmados porque se retrasará unos meses".

Además, ha recordado que "el PP con su mayoría aplastante en el Ayuntamiento tardó tres años en aprobar el plan de Ordenación de la zona afectada por el soterramiento, lo que denota una gran falta de coherencia, lo que no nos pueden achacar a nosotros porque decimos lo mismo cuando gobernaba Rajoy que ahora que están nuestros compañeros".

"Creo que el PP tiene poca credibilidad, como ejemplo recordemos a la actual portavoz popular, que dijo que era muy difícil ser honrada en una cueva de ladrones, aludiendo a sus compañeros de la Glorieta porque se había quedado sin cargo", y también ha criticado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien ha asegurado que el PSOE "robaba el AVE". "Sólo se puede robar lo que existe y que yo sepa, el AVE en la Región no existe, aunque se esté anunciando su llegada desde 2015", dice.