PSOE Murcia pide a concejales de la oposición que sean "coherentes" para que el cambio de Gobierno "sea una realidad"

Publicado 01/02/2018 12:29:48 CET

Hernández asegura que Ciudadanos "ha sido ambiguo desde el primer minuto con el cambio de gobierno" y les pide "responsabilidad" Marca 10 líneas "fundamentales" para el PSOE en caso de llegar a acuerdo para 15 de meses de Gobierno hasta elecciones 2019

MURCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, ha presentado esta misma mañana una carta a los concejales de la oposición en la que les pide que sean "coherentes" y "responsables" para presentar una moción de censura al alcalde José Ballesta a fin de que el cambio de Gobierno "sea una realidad".

En rueda de prensa, ha afirmado que el PSOE trabajará "con uñas y dientes" la moción de censura, a pesar de que Ciudadanos "ha sido ambiguo desde el primer minuto con el cambio de gobierno", y es que "lo verbalizan, dicen que es imprescindible, atacan a Ballesta en su mal funcionamiento, pero la realidad es que a pesar de que nos hemos sentado varias veces para ver si era factible o no la moción de censura, la realidad es que Ballesta sigue gobernando", asegurando que "nunca ha sido responsabilidad del PSOE el que no salga adelante la moción de censura como tampoco lo será en esta ocasión".

Aunque, sostiene que "si escuchamos las declaraciones durante la semana del cese o no cese, dimisión o no dimisión de Roque Ortiz" como concejal de Fomento por sus declaraciones en una reunión interna en el PP, "todos los grupos coincidimos en que era imprescindible la regeneración política, un cambio en el funcionamiento y acabar con esta forma de hacer política en el municipio de Murcia".

Susana Hernández entiende así que "si todos verbalizamos que el cambio de gobierno era imprescindible, es responsabilidad de todos llegar a un acuerdo para que ese cambio de gobierno sea una realidad". Por lo que "si hay algún grupo político que se conforma con migajas y con una dimisión, que ellos mismos indicaron que era insuficiente, habrá que pedirle a ellos las explicaciones".

"El PSOE lo va a intentar", no es una carta a los Reyes Magos, pues defiende que "se puede avanzar en transparencia, en transporte público o en que la gente que se sienta mal se sienta protegida".

En esta carta trasladan que las declaraciones de Roque Ortiz "marcan un antes y después, ya que evidencian una manera de actuar del PP al completo y un tipo de prácticas que Ballesta no ha querido eliminar de su gobierno", por lo que "creemos que es el momento de abordar el cambio de gobierno que permita regenerar la vida pública en el municipio y que nuestra obligación es ofrecer a los murcianos una institución limpia y transparente".

Conscientes de que un año es poco tiempo y no da lugar a grandes proyectos, ha destacado que "sí da para cambiar la turbia dinámica en la que está inmersa la política municipal en manos del PP en estos momentos", así como que "se hace imprescindible abrir puertas y cajones y desalojar hábitos perversos; debemos cerrar filas contra las malas prácticas políticas y desmantelar este sistema injusto, intolerable y presuntamente delictivo".

Además, ha señalado la portavoz socialista, "estamos convencidos de que con ilusión y trabajo se pueden lograr éxitos" y de sacar acuerdos "que durante estos casi tres años hemos logrado alcanzar incluso por unanimidad de todos los grupos y vemos caer en saco roto por parte del equipo de gobierno de Ballesta", destacando que "son más de 200 las mociones sobre proyectos y necesidades en las que nos hemos logrado poner de acuerdo, cediendo todos por el interés general".

También que "Ballesta no ha aportado nada en este tiempo, se ha apoderado del sillón y la desgana, sin cambiar nada. No ha venido a transformar nada y no podemos dejar pasar este mandato entero como si el tiempo se hubiera detenido"; hacer política no es hacerse fotos posando delante de un cartel y celebrar fiestas, "tiene que ver con abrir los despachos, escuchar a los vecinos, acompañarlos, sobre todo cuando tienen problemas".

"Es ahora cuando debemos estar a la altura", ha indicado Susana Hernández en esta carta, y si todos coincidimos en la necesidad de instalar otra forma de hacer política, "no podemos permanecer impasibles". A su parecer, la única fórmula factible es la firma de una moción de censura al gobierno de Ballesta.

DOCUMENTO ADJUNTO PARA 15 MESES DE GOBIERNO OPOSICIÓN

En el documento, la portavoz socialista, adjunta diez líneas "realistas" que el PSOE entiende "fundamentales" para los 15 meses de mandato restante hasta las elecciones de 2019 y "en los que se podría avanzar", para ser debatido con el resto de los concejales de la oposición y abierto a aportaciones.

Entre estas líneas se encuentran apostar por la regeneración política y transparencia con la ampliación de la plantilla del Servicio de Intervención, auditorías a las empresas públicas, revisión de grandes contratos, que, a su juicio, "son las grandes sospechas de lo que verbalizó Roque Ortiz" en aquella reunión, mayor claridad en la adjudicación de subvenciones o una web accesible y amplia.

Otras de las líneas es la revisión del Plan de Movilidad Urbana con la mejora del transporte público, el bono único, la recuperación de líneas; la corrección de desigualdades entre pedanías y barrios con el centro de la ciudad, "poniendo en marcha las obras tan demandas durante años por los vecinos", la ampliación de ,la plantilla de Servicios Sociales, un plan de inversión "para adecuar los colegios públicos al Siglo XXI" la retirada de amianto en los mismos y la adecuación de las instalaciones eléctricas.

Además del aumento de la plantilla de la Policía Local, ya que en los últimos años, según el sindicato, se han perdido 150 agentes, ha afirmado, y eso a pesar de que Ballesta "anunció a bombo y platillo a su llegada una convocatoria inmediata de plazas que no llega"; o el incremento de la plantilla del SEIS y regularización de la actual, pues "hay once conductores que son interinos desde hace más de diez años".

Otras líneas marcadas por el PSOE son la creación de un órgano de coordinación de la cultura, diseñar las figuras de protección para conservar el patrimonio natural e histórico del municipio; erradicar la cesión ilegal de trabajadores en el Ayuntamiento, un plan de empleo y emprendimiento y la inclusión de cláusulas sociales y contratos reservados en la contratación pública.

También, la puesta en marcha de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la defensa y exigencia de los compromisos de soterramiento de las vías del tren a su paso por el municipio de Murcia.