El PSOE de Murcia reitera su compromiso con la llegada del AVE soterrado

Publicado 29/06/2018 14:41:19 CET

MURCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE ciudad de Murcia, José Antonio Serrano, ha afirmado que los socialistas cumplen con sus compromisos en cuanto al AVE. "Nos comprometimos a que iba a llegar soterrado y así va a ser, estamos intentando acelerar las obras".

Ha explicado que, para el PSOE de Murcia, es muy importante la llegada del AVE, pero también el servicio de Cercanías, y ha añadido que no es cierto que el PP tuviera prevista la llegada del AVE para agosto, "tal y como están diciendo".

Según Serrano, es imposible que el AVE llegue en agosto. "No podrían traerlo ni en superficie, están engañando una vez más a la ciudadanía de la Región y al municipio de Murcia".

Ha recordado que la apuesta de los socialistas por el soterramiento es clara, tal y como han manifestado el delegado del Gobierno, Diego Conesa, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. "Ahora mismo estamos en un nuevo tiempo, que es el tiempo de la transparencia y la honestidad".

"A nosotros no nos gusta sacar la panza con las cosas importantes para Murcia y la Región, no como otros, que querían traerlo a toda costa, aunque estuvieran atentando contra las personas, solo para sacar la panza antes de las elecciones", ha concluido.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, ha recordado que ayer el PSOE murciano dejó clara, una vez más, su postura frente al soterramiento y a la llegada del AVE. "Lo dijimos alto y claro: AVE sí, pero soterrado".

"Hoy no tenemos el AVE en Murcia, ni el soterramiento, por los vaivenes del Partido Popular con este tema y por los continuos retrasos a los que nos ha sometido durante los últimos años de Gobierno de Rajoy", ha indicado.

Hernández ha remarcado que en junio de 2013 se publicó un informe de Adif, que decía que el AVE no llegaría en 2014, sino en 2016, y que llegaría en superficie porque no iba a haber soterramiento. "No vi a ningún dirigente del PP de la Región, ni del municipio de Murcia, quejarse ni recriminarle a Rajoy que Murcia no merecía eso".

"Nosotros lo hemos dicho siempre y lo mantenemos con nuestro Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez. Queremos el AVE, pero soterrado, y esto es prioritario e irrenunciable para los socialistas murcianos", ha apostillado.