El PSOE de Murcia votará 'no' a unos presupuestos que "no cubren las necesidades" y "duplican" la partida de propaganda

Publicado 22/08/2018 13:21:14 CET

Lamenta que las Juntas pierden 1,9 millones y la Concejalía de Descentralización gana 300.000 euros a repartir "a quienes le cae mejor"

MURCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha anunciado que votará 'no' al presupuesto presentado por el Equipo de Gobierno con el respaldo de Ciudadanos debido a que "no cubre, un año más, las necesidades" de los murcianos, no "mejora el municipio" y, entre otros motivos, "duplica" la partida de publicidad, propaganda y protocolo de la Alcaldía.

De esta forma, el PSOE de Murcia cambiará su voto de los dos últimos años, en los que se abstuvo para facilitar la aprobación de las cuentas, según ha hecho saber la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Susana Hernández, tras salir de la reunión de la Comisión de Hacienda que se ha celebrado este miércoles, y de la que ha salido "más decepcionada" de lo que entró.

Hernández ha recordado que ha pedido estos últimos meses al PP que "ejecute, como mínimo, un 80 por ciento de los acuerdos alcanzados" con el PSOE en 2016 y en 2017. Mientras que esto no pase, ha advertido que el Grupo Socialista "no puede sentarse a negociar acuerdos que no se materializan" y no presentará enmiendas a los presupuestos.

La portavoz socialista entiende que, cuando dos partidos se estrechan la mano, se adquieren "compromisos" y su deseo es que "se ejecuten". En este sentido, ha exigido la ejecución de los 14 millones de euros presupuestados en años anteiroes a propuesta del PSOE y que se corresponden con "obras importantes y muy reivindicadas por vecinos de pedanías desde hace muchos años".

Ha criticado que esos 14 millones de euros están "todavía en el aire" y no hay ningún proyecto terminado "ni en contratación". Se ha referido, por ejemplo, a los proyectos de los campos de fútbol de San José de la Vega y Los Ramos o la mejora del transporte. "Mientras que no veamos materializadas estas cuestiones, no vamos a seguir negociando", ha aseverado.

Ha reconocido que hay acuerdos con el PSOE que sí se han ejecutado como, por ejemplo, instalar sombras en los patios de colegios y jardines en los que juegan los niños, pero "costó años lograrlo y pueden representar unos 350.000 euros, es decir, no llega al 1 por ciento del total del presupuesto". En concreto, cree que no se han cumplido ni el 10 o 20 por ciento de los acuerdos adquiridos con el PSOE.

LA INTERVENCIÓN PIDE QUE NO HAYA MÁS PRÉSTAMOS

Hernández ha lamentado que, a lo largo de la reunión de la Comisión de Hacienda, "nos han intentado convencer sin argumentos de que el ridículo acuerdo que han alcanzado el PP y Cs se ha hecho pensando en los murcianos y las murcianas, y ya os puedo decir yo que eso no ha sido así".

De hecho, ha señalado que el borrador del Presupuesto "prácticamente no se ha modificado desde mayo", de forma que el acuerdo "se podía haber firmado hace meses". Por ejemplo, ha criticado que el acuerdo habla de un plan de sombra en colegios, pero el borrador no incluye "ni un solo euro más" para esa partida respecto al presupuesto de mayo.

"Esto es lo que sucede en la mayoría de las partidas, que no han sufrido ninguna modificación", según Hernández, quien ha señalado que el Presupuesto total "sí que ha descendido desde mayo a agosto".

Ha puntualizado que Cs sí ha aumentado "significativamente" con respecto al borrador de mayo la partida de publicidad, propaganda y protocolo de la Alcaldía, que "se ha duplicado". A su juicio, el "gran proyecto" del alcalde José Ballesta y del PP para el municipio es "el autobombo y la promoción de su persona", que cuenta con el "visto bueno" de la formación naranja.

Ha advertido que se trata de un presupuesto más del PP "sin cubrir las necesidades de Murcia y, además, ha señalado que la propia Intervención General del Ayuntamiento advierte que es "imposible" ejecutar las cuentas dada la fecha en la que se van a aprobar. De hecho, ha recordado que el año pasado salieron adelante un mes antes y "costó muchísimo trabajo" ejecutar un "porcentaje mínimo".

Además, destaca que, dada la previsible fecha en la que se producirá la efectiva entrada en vigor del Presupuesto y la necesidad de autorización de las operaciones de crédito por parte del Gobierno central, la Intervención General del Ayuntamiento "llega a afirmar con total certeza que, a fin de 2018, será efectivamente ejecutado un porcentaje exiguo de los créditos e inversiones".

Por si fuera poco, la Intervención dice que, año tras año, es "mínima" la capacidad de gestión del Ayuntamiento y de llevar a cabo los proyectos que promete. Por ello, "no va a dar tiempo tal vez ni siquiera a sacarlo ni a ejecutarlo".

Incluso, la Intervención recomienda que el Ayuntamiento no solicite el préstamo que prevé este ejercicio, porque el Consistorio ya acumula 105 millones en créditos de ejercicios anteriores y que "no han sido ejecutados", es decir, el 25 por ciento del presupuesto total. Por ello, la Intervención recomienda no suscribir ningún crédito nuevo y aconseja ejecutar los ya existentes.

"Como no va a ser posible gastar el capítulo que va financiado con préstamo, no debería solicitar un crédito nuevo", según la Intervención, que aconseja "gastar los 105 millones acumulados de proyectos sin realizar". A este respecto, Hernández ha recordado que el PSOE se abstuvo a los presupuestos en los dos ejercicios anteriores para facilitar su aprobación y lo que hizo fue "tirar del dinero que está acumulado y que no se gasta".

PRESUPUESTOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES

Hernández ha recordado que el presupuesto de las Juntas Municipales se incrementó entre 2016 y 2017 "de una manera significativa" avanzando hasta el 8 por ciento que "tanto habíamos reivindicado los socialistas". En cambio, lamenta que las Juntas Municipales de pedanías van a tener este año 1,9 millones de euros menos en sus cuentas en concepto de inversiones.

En cambio, ha lamentado que la Concejalía de Descentralización recupera más de 300.000 euros para "usarlos a su libre albedrío". Ha criticado que el Equipo de Gobierno volverá a hacer "lo que nos tenía acostumbrados" y ayudará a los pedáneos que "le caen mejor". Con ello, cree que Cs "deja patente una vez más que no cree en la descentralización".

Otra cosa que ha llamado la atención a Hernández es que en los Presupuestos siguen apareciendo los 300.000 euros destinados a la construcción de un nuevo consultorio médico en Javalí Nuevo. Y es que ha recordado que el PSOE ya "pasó" estos 300.000 euros y fueron aprobados en Pleno con cargo al Plan de Inversiones en pedanías.

"Hemos preguntado por qué siguen apareciendo esos 300.000 euros en los Presupuestos y nadie ha sabido respondernos", tal y como ha lamentado la portavoz socialista.